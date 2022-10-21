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26歲上海張之臻創歷史 殺入世界男子網球百強

社會熱點 16:34 2022/10/21

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中國網球小將張之臻在ATP250那不勒斯站男單比賽中闖入男單8強，在下周公布的世界排名攀升至96位，成為首位躋身男子網球首100位的中國球手。

當地時間10月20日，在ATP250那不勒斯站男單第二輪比賽中，從資格賽突圍的中國球員張之臻雖然浪費了發球勝賽局，但仍然在第二盤搶七的第5個賽點上把握住了機會，以7-6(5)，7-6(11)擊敗阿根廷選手巴埃斯，成功打入男單八強。

憑借這場勝利，張之臻在ATP即時排名系統中上升到96位，首次闖入前100。這是張之臻繼2017年深圳賽後再進巡回賽八強，也是中國大陸男球員首進ATP前100。

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中國網協發賀信指，熱烈祝賀你在ATP那不勒斯250賽事中，克服了因場地導致比賽中斷的影響，一天雙賽戰勝世界排名37位的對手闖進8強，個人即時排名來到96位，率先實現了中國男子網球單打的歷史性突破。並且，也終於由你引領了這一數十載的夢圓，並將激勵更多中國男子網球選手朝著更高的目標邁進。正如你在接受採訪時所說：這是你的一小步，卻是中國男網的一大步。

張之臻26歲出生於上海

張之臻1996年出生於中國上海，4歲已學打網球，2012年加入職業球壇，2019年在濟南奪得生涯首個挑戰賽冠軍，同年創造了中國男子球員單打最高排名紀錄。

責任編輯：李冰琪

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