美國起訴7中國人指涉「獵狐行動」 外交部批抹黑

美國起訴7名中國公民，指控其參與中國公安部的「獵狐行動」，曾監視及騷擾一名在美華人，並試圖迫他返回中國。北京批抹黑，強調 追逃追贓是正義事業。

紐約布魯克林區法院20日公開起訴書，其中2人在當日落網，分別為55歲男子安全忠（Quanzhong An，音譯）、安的34歲女兒安光陽（Guangyang An，音譯），兩人當日在美國落網；其餘5人身在中國，包括彭天（Tian Peng，音譯）、陳成華（Chenghua Chen，音譯）等。中美之間並無引渡條約。

7人被指聽令於中國某省級紀委機關，恐嚇1名住在美國的中國男子和他的兒子，並將兩人的一名親戚帶到美國，企籍此勸誘其返國自首。

中國政府也在紐約州法院向該對父子提告，宣稱兩人竊取中國雇主金錢及從中非法獲利。

京：追逃是正義事業，國際社會廣泛認同

在北京，外交部發言人汪文斌21日稱，打擊違法犯罪、開展國際追逃追贓是維護和促進法治的正義事業，得到國際社會的廣泛認同。中國執法機關嚴格根據國際法開展對外執法合作，充分尊重外國法律和司法主權，有關行動無可非議。 美方無視基本事實，對中方追逃追贓工作進行污衊抹黑，中方堅決反對。

汪文斌敦促美方糾正錯誤，積極配合中方追逃追贓工作，切實履行國際義務和承諾，不要做犯罪分子的「避罪天堂」。