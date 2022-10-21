  • 26°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 17:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國起訴7中國人指涉「獵狐行動」 外交部批抹黑

國情動向 16:58 2022/10/21

分享：

分享：

美國起訴7名中國公民，指控其參與中國公安部的「獵狐行動」，曾監視及騷擾一名在美華人，並試圖迫他返回中國。北京批抹黑，強調追逃追贓是正義事業。

紐約布魯克林區法院20日公開起訴書，其中2人在當日落網，分別為55歲男子安全忠（Quanzhong An，音譯）、安的34歲女兒安光陽（Guangyang An，音譯），兩人當日在美國落網；其餘5人身在中國，包括彭天（Tian Peng，音譯）、陳成華（Chenghua Chen，音譯）等。中美之間並無引渡條約。

7人被指聽令於中國某省級紀委機關，恐嚇1名住在美國的中國男子和他的兒子，並將兩人的一名親戚帶到美國，企籍此勸誘其返國自首。

中國政府也在紐約州法院向該對父子提告，宣稱兩人竊取中國雇主金錢及從中非法獲利。

京：追逃是正義事業，國際社會廣泛認同

在北京，外交部發言人汪文斌21日稱，打擊違法犯罪、開展國際追逃追贓是維護和促進法治的正義事業，得到國際社會的廣泛認同。中國執法機關嚴格根據國際法開展對外執法合作，充分尊重外國法律和司法主權，有關行動無可非議。美方無視基本事實，對中方追逃追贓工作進行污衊抹黑，中方堅決反對。

汪文斌敦促美方糾正錯誤，積極配合中方追逃追贓工作，切實履行國際義務和承諾，不要做犯罪分子的「避罪天堂」。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中國公安部 中國 美國 中美關係

下一篇文章

【中共二十大】習近平主持主席團會議 通過中央委員名單草案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美將領警告 解放軍或最快今年對台動武
美將領警告 解放軍或最快今年對台動武
美國擬擴大對華出口管制至量子計算、AI軟件等領域
美國擬擴大對華出口管制至量子計算、AI軟件等領域
朔爾茨傳獨排眾議 允中資入股德國第一大港
朔爾茨傳獨排眾議 允中資入股德國第一大港
布林肯再警告 北京或動用所有手段實現統一
布林肯再警告 北京或動用所有手段實現統一
工信部據報緊急約見芯片企業高層 評估美禁令影響
工信部據報緊急約見芯片企業高層 評估美禁令影響
【中共二十大】習近平主持主席團會議 通過中央委員名單草案
【中共二十大】習近平主持主席團會議 通過中央委員名單草案
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款