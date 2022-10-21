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河南鄭州疫情加劇 富士康禁員工餐廳內用餐

社會熱點 20:05 2022/10/21

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因應當地疫情反彈，富士康鄭州科技工業園收緊防疫措施，包括要求員工返宿就餐，以確保生產如常運行。

富士康鄭州科技工業園在官方微信賬號通報，從星期三（10月19日）下午3時起，該園區禁止全體30萬名員工到食堂用餐，要求他們將餐食帶回宿舍食用。

公司將為員工免費提供三餐，像直接負責管理蘋果手機生產線的數碼產品營業部，為員工提供回返宿舍的交通津貼。這些員工在防疫新規推行期間每天繼續上班，將獲得額外50元人民幣花紅。

除餐食安排外，富士康鄭州科技工業園也要求員工除在宿舍外，時刻佩戴N95口罩，也每天接受核酸檢測。有員工在社交媒體上投訴新規，稱食物收到時是溫的，回到宿舍已冷了。

此外，富士康鄭州科技工業園還限制員工流動，從本周開始要求員工沿著特定路線上下班，關閉部分出入口 。公司也在星期一（17日）的另一則通知中，呼籲住在園區外的員工搬到園區內的宿舍。

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富士康發言人昨日說，鄭州園區生產線運行正常，未明顯受到疫情反彈影響。在實施新防疫措施之際，富士康正加大生產最新款的蘋果手機iPhone 14。

鄭州昨日新增21宗本土感染，其中9宗本土確診，12宗本土無症狀感染。

責任編輯：李冰琪

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