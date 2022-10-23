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【中共二十大】廣東書記李希「入常」接掌中紀委 負責反腐工作

國情動向 12:55 2022/10/23

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現任中央政治局委員、廣東省委書記李希當選中紀委書記，並晉升為排名第七的政治局常委。

李希歷任中共第十七、十八屆候補中央委員，十九屆中央委員、中央政治局委員，今次李希列名中共第二十屆中央紀律檢查委員會，並於二十屆一中全會獲選中央政治局常委。

李希1956年10月出生於甘肅隴南的兩當縣，19歲時在當地當知青，翌年進入政府工作，擔任過縣委辦公室幹事、省委宣傳部秘書處幹事、蘭州市委副書記兼組織部部長、張掖市委書記等。2004年起，他出任省委秘書長，並在同年被派往陝西。從縣政府的基層幹部到省級高官，李希在家鄉甘肅工作了整整24年。

調到陝西後，李希在省委秘書長的位置上留了2年，2006年起兼任延安市委書記，並在次年秋天天的中共十七大上當選候補中央委員。

《人民日報》曾提到，李希2006年率延安各級官員到上海考察，習2007年任上海市委書記。此後習近平曾經插過隊的延安市延川縣梁家河村的村民4次向習寫信，每次都獲習回信。

李希2011年調任中共上海市委常委、組織部部長。2013年4月，升任上海市委副書記。2014年，遼寧爆出人大代表賄選案和經濟數據造假等案，李希臨時肩負「救火隊長」責任，調任遼寧省長，隨後升省委書記，期間整頓官場、進行改革。

2017年，61歲的李希在中共十九屆一中全會上當選中共中央政治局委員，晉升副國級，成為黨和國家領導人。同年南下廣東擔任省委「一把手」。他在廣東的工作，包括積極推動大灣區發展等，被視為他入常的重要政治履歷。

雖在地方工作上與習近平無直接交集，但李希政績受到習的信任，他也多次表態擁擠習核心地位，剛結束的二十大上，他強調廣東要以習思想作指導，在新征程中走在全國前列。

責任編輯：陳建錫

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