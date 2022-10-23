  • 30°C
香港時間 : 20221023日 (週日) 13:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廣東書記李希「入常」接掌中紀委 負責反腐工作

國情動向 12:55 2022/10/23

分享：

分享：

現任中央政治局委員、廣東省委書記李希當選中紀委書記，並晉升為排名第七的政治局常委。

李希歷任中共第十七、十八屆候補中央委員，十九屆中央委員、中央政治局委員，今次李希列名中共第二十屆中央紀律檢查委員會，並於二十屆一中全會獲選中央政治局常委。

李希1956年10月出生於甘肅隴南的兩當縣，19歲時在當地當知青，翌年進入政府工作，擔任過縣委辦公室幹事、省委宣傳部秘書處幹事、蘭州市委副書記兼組織部部長、張掖市委書記等。2004年起，他出任省委秘書長，並在同年被派往陝西。從縣政府的基層幹部到省級高官，李希在家鄉甘肅工作了整整24年。

調到陝西後，李希在省委秘書長的位置上留了2年，2006年起兼任延安市委書記，並在次年秋天天的中共十七大上當選候補中央委員。

《人民日報》曾提到，李希2006年率延安各級官員到上海考察，習2007年任上海市委書記。此後習近平曾經插過隊的延安市延川縣梁家河村的村民4次向習寫信，每次都獲習回信。

李希2011年調任中共上海市委常委、組織部部長。2013年4月，升任上海市委副書記。2014年，遼寧爆出人大代表賄選案和經濟數據造假等案，李希臨時肩負「救火隊長」責任，調任遼寧省長，隨後升省委書記，期間整頓官場、進行改革。

2017年，61歲的李希在中共十九屆一中全會上當選中共中央政治局委員，晉升副國級，成為黨和國家領導人。同年南下廣東擔任省委「一把手」。他在廣東的工作，包括積極推動大灣區發展等，被視為他入常的重要政治履歷。

雖在地方工作上與習近平無直接交集，但李希政績受到習的信任，他也多次表態擁擠習核心地位，剛結束的二十大上，他強調廣東要以習思想作指導，在新征程中走在全國前列。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

新一屆政治局常委：習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希
今日
新一屆政治局常委：習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希
中共二十屆一中全會公報全文公布 習近平連任總書記
今日
中共二十屆一中全會公報全文公布 習近平連任總書記
【中共二十大】堅定不移貫徹一國兩制、反對「台獨」寫入黨章
2022/10/22
【中共二十大】堅定不移貫徹一國兩制、反對「台獨」寫入黨章

你可能感興趣

新一屆政治局常委：習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希
今日 12:35
新一屆政治局常委：習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希
中共二十屆一中全會公報全文公布 習近平連任總書記
今日 12:31
中共二十屆一中全會公報全文公布 習近平連任總書記
【中共二十大】堅定不移貫徹一國兩制、反對「台獨」寫入黨章
15:59 2022/10/22
【中共二十大】堅定不移貫徹一國兩制、反對「台獨」寫入黨章
政治 中共中央政治局 中國共產黨 李希 習近平 廣東省 人大常委 陝西省 秘書

下一篇文章

新一屆政治局常委：習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中共二十大】中央委員會委員名單公布 不包括李克強、栗戰書、汪洋、韓正
【中共二十大】中央委員會委員名單公布 不包括李克強、栗戰書、汪洋、韓正
【中共二十大】一文看懂 現任政治局7常委誰留任誰出局
【中共二十大】一文看懂 現任政治局7常委誰留任誰出局
【中共二十大】大會通過黨章修正案 「兩個確立」「兩個維護」寫入黨章
【中共二十大】大會通過黨章修正案 「兩個確立」「兩個維護」寫入黨章
【中共二十大】第二十屆中央紀律檢查委員會委員名單公布 共133人
【中共二十大】第二十屆中央紀律檢查委員會委員名單公布 共133人
【中共二十大閉幕】新一屆中央委員會選舉產生 通過黨章修正案決議
【中共二十大閉幕】新一屆中央委員會選舉產生 通過黨章修正案決議
中共十九大 - 甚麼是「七上八下」？
甚麼是「七上八下」？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款