【中共二十大】丁薛祥晉身政治局常委 料任常務副總理

中國共產黨二十屆一中全會今日（23日）選出新一屆中央政治局常委，現年60歲的中央辦公廳主任丁薛祥在列，排名第六，預計明年將接任常務副總理。

丁薛祥自習近平出任總書記起就在中辦任職，長期作為習的左右手，多次隨同出訪，包括2017年和今年七一的香港回歸慶典。在新常委中，丁薛祥最年輕，也是唯一沒有當過「封疆大吏」，這體現出中共近年破格任命人才的特色。

多次隨同習出訪 新常委中最年輕

丁薛祥1962年9月生於江蘇南通，他20歲取得機械工程學位後加入上海材料研究所，開始了長達17年的科研生涯，從普通研究員到升任所長，直到37歲才改行從政。1999年起，他先後出任上海科委副主任、市委組織部副部長、市委副秘書長兼辦公廳主任。習近平2007年短暫主政上海，丁薛祥是市委秘書長。

2013年習近平就任總書記，丁薛祥即卸去上海市政法委書記職務並調入北京，出任中央辦公廳副主任兼國家主席辦公室主任，2017年「轉正」並躋身中央政治局委員、出任中央書記處書記。

53歲進入中央、58歲進入政治局……在當今中共官場，丁薛祥的晉升速度不可謂不快，但與京中同儕相比，他給外界的最大印象是沉穩低調、踏實幹練，家庭背景鮮為外界所知，關於他個人的公開報道也不多見。但習近平近年的多次重要外訪，以及在國內的考察調研，丁薛祥幾乎都會隨行，包括習的兩次訪港之行及9月份到哈薩克出席上合峰會。

在早年一次訪問中，丁薛祥說過在黨委辦公廳工作，盡管會吃苦受累，但具有體會領導意圖、緊貼領導思路的天然優勢，能近距離學習領導的思維方法，經驗讓他終身受益。

丁薛祥簡歷︰

1982-1999年 上海材料研究所科研人員、辦公室主任、副所長、所長

1999-2013年 上海市科委副主任、閘北區區長、組織部副部長、市委秘書長、政法委書記

2013-2017年 中央辦公廳副主任兼國家主席辦公室主任

2017-2018年 中央政治局委員、中央書記處書記，中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任，中央直屬機關工委書記

2018- 今 中央政治局委員、中央書記處書記，中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任，中央和國家機關工委書記

責任編輯：陳建錫