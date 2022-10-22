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【中共二十大】第二十屆中央紀律檢查委員會委員名單公布 共133人

國情動向 13:22 2022/10/22

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新華社公布中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會委員名單，共133人。

（按姓氏筆畫為序排列）

于紹良、萬敏、習驊、馬學蒂、馬森述、王林、王賦、王衛東、王雙全、王立山、王興寧、王陸進、王擁軍、王建新、王承文、王曉萍（女）、王愛文、王常松、王鴻津、王裕文、王新哲、王慧敏、艾俊濤、葉民、田湘利、馮志禮、邊學文、曲吉山、曲孝麗（女）、呂岩松、朱國標、任洪斌、任愛榮（女）、任鴻斌（土家族）、劉軍、劉炤、劉爽、劉訓言、劉軍川、劉奇凡、劉昌林、劉金國、劉學新、劉美頻、劉海泉、許羅德、許憲平、孫斌、孫也剛、孫懷新、孫新陽、李軍、李希、李元平、李仰哲、李兆宗、李迎春、李欣然（滿族）、李金英（女，回族）、李建明、楊國中、楊笑祥、楊逸錚（女）、肖培、吳清海、吳道槐、余永洪、鄒天敬、冷少傑、汪洋、汪鴻雁、沈曉暉、宋依佳（女）、宋寒松、宋福龍、宋德民、遲耀雲、張軍（北理工）、張忠、張敏（女）、張驥、張巍、張義全、張天寶、張升民、張際文、張榮順、張愛華、張福海、張曙光、陸俊華、陳健、陳國猛、陳國強、陳劍飛、陳輻寬、林國耀、杭元祥、鄭慶東、房靈敏、趙世勇、胡瑜海、侯凱、侯淅珉、施克輝、姜新軍、婁純泗、秦斌、莫永成、夏紅民、高飛（苗族）、高波、郭文奇、訚柏（納西族）、塗更新、黃良波、龔堂華、崔鵬、韓憲鋒、喻紅秋（女）、程東方、程立峰、傅奎、傅明先、腊翊凡、蒲宇飛、廖西元、廖建宇、繆文江、樊大志、滕佳材、穆紅玉（女）、魏山忠

責任編輯：尹航

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