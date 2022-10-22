【中共二十大】一文看懂 現任政治局7常委誰留任誰出局

中國共產黨第二十屆中央委員會委員名單出爐，現任中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、韓正均未在列，習近平、王滬寧、趙樂際留任。

中央委員會名單是判斷現任政治局常委誰將留任、誰將卸任的主要依據。

剩餘三名常委分別是國家主席習近平（69歲），中央書記處書記王滬寧（67歲），中央紀檢委書記趙樂際（65歲），繼續留任中央委員。

根據中共「七上八下」的慣例（68歲及以上必須退休，67歲及以下可留任），現任7常委中，習近平除外，栗戰書（72歲）、韓正（68歲）超齡，李克強和汪洋均為1955年生，現年67歲。

甚麼是「七上八下」？

現任國務院副總理胡春華、中央書記處書記丁薛祥、重慶市委書記陳敏爾、國家發改委主任何立峰、上海市委書記李強、廣東省委書記李希、北京市委書記蔡奇等亦繼續留任中央委員。

而在中共第二十屆中央紀律檢查委員會委員名單中，李希在列，沒有趙樂際。

現任國務院副總理孫春蘭和劉鶴、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪亦未在新一屆中央委員名單中。

在中央金融系統，證監會主席易會滿由上屆的候補委員晉升至中央委員，上屆中央委員銀保監會主席郭樹清則未進入名單，上屆任中央候補委員的人行行長易綱及副行長潘功勝也未在名單中。

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責任編輯：尹航

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