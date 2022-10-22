【中共二十大】堅定不移貫徹一國兩制、反對「台獨」寫入黨章

中共二十大今日舉行閉幕會，大會宣讀黨章修正案時，在有關涉港台部分寫入了全面準確堅定不移貫徹「一個國家，兩種制度」的方針，堅決反對和遏制台獨。

據轉播，大會人員宣讀，

大會認為，黨的十九大以來，習近平同志就加強國防和軍隊建設、統戰工作、外交工作提出一系列新理念、新思想、新戰略。 大會同意，把堅持政治建軍，改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，把人民軍隊建設成為世界一流軍隊，全面準確堅定不移貫徹「一個國家，兩種制度」的方針，堅決反對和遏制台獨，弘揚和平、發展、公平、正義、民主自由的全人類共同價值，推動建設持久和平，普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗等世界的內容寫入黨章。 充實這些內容，有利於堅持走中國特色強軍之路，有利於推動「一國兩制」實踐行穩致遠、推進祖國統一，有利於推進構建人類命運共同體，引領人類進步潮流。

5年前，中共十九大通過的黨章修正案在有關於涉及港台的部分，用詞為「不斷加強全國人民包括香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞的團結。按照『一個國家、兩種制度』的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定，完成祖國統一大業。」

責任編輯：尹航

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