中共二十屆一中全會公報全文公布 習近平連任總書記

中國共產黨第二十屆中央委員會第一次全體會議今日召開，新華社發布會議公報：

中國共產黨第二十屆中央委員會第一次全體會議，於2022年10月23日在北京舉行。

出席全會的有中央委員203人，候補中央委員168人。中央紀律檢查委員會委員列席會議。

習近平同志主持會議並在當選中共中央委員會總書記後作了重要講話。

新一屆政治局常委：習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希（附直播）

全會選舉了中央政治局委員、中央政治局常務委員會委員、中央委員會總書記；根據中央政治局常務委員會的提名，通過了中央書記處成員，決定了中央軍事委員會組成人員；批准了二十屆中央紀律檢查委員會第一次全體會議選舉產生的書記、副書記和常務委員會委員人選。名單如下：

一、中央政治局委員

（按姓氏筆畫為序）

丁薛祥 習近平 馬興瑞 王毅 王滬寧 尹力 石泰峰 劉國中 李希 李強 李干傑 李書磊 李鴻忠 何衛東 何立峰 張又俠 張國清 陳文清 陳吉寧 陳敏爾 趙樂際 袁家軍 黃坤明 蔡奇

二、中央政治局常務委員會委員

習近平 李強 趙樂際 王滬寧 蔡奇 丁薛祥 李希

三、中央委員會總書記

習近平

四、中央書記處書記

蔡奇 石泰峰 李干傑 李書磊 陳文清 劉金國 王小洪

五、中央軍事委員會主席、副主席、委員

主 席 習近平

副主席 張又俠 何衛東

委 員 李尚福 劉振立 苗華 張升民

六、中央紀律檢查委員會書記、副書記、常務委員會委員

書 記 李希

副書記 劉金國 張升民 肖培 喻紅秋(女) 傅奎 孫新陽 劉學新 張福海

常務委員會委員（按姓氏筆畫為序）

王曉萍(女) 王愛文 王鴻津 劉金國 劉學新 許羅德 孫新陽 李希 李欣然(滿族) 肖培 張升民 張福海 陳國強 趙世勇 侯凱 誾柏(納西族) 喻紅秋(女) 傅奎 穆紅玉(女)

責任編輯：易燕丹