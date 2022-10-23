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【中共二十大】北京書記蔡奇「入常」任中央書記處第一書記

國情動向 17:02 2022/10/23

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北京市委書記蔡奇進入新一屆中共政治局常委會，排行第五，並任中央書記處第一書記。蔡奇在福建與浙江工作期間，長年與總書記習近平共事。他主政北京後，曾成功治理空氣污染及成功舉辦冬奧會，成為為仕途上的「加分項」。

現年66歲的蔡奇是福建尤溪人，1983年進入福建省委辦公廳工作，此後便在福建官場深耕16年之久。他在42歲時，任職福建三明市委副書記、市長，成為當年省內最年輕的正廳級領導幹部之一；而習近平為時任福建省委副書記。

至1999年，蔡奇調任浙江，先後擔任衢州市市長、市委書記，台州市委書記，期間與同樣從福建調至浙江的習近平有軌迹重疊。

2007年4月後，蔡奇出任杭州市市長，浙江省委常委、組織部長、常務副省長。當時，蔡奇帶頭開通微博帳號宣傳政務、反映民情，成為全國首個擁有百萬微博粉絲的省部級官員，「大V部長」也一度成為他最鮮明的標籤。

2014年，蔡奇由浙江省委常委調往中央新成立的中央國家安全委員會，任辦公室副主任。兩年後成為北京市委副書記，之後出任市長及市委書記。他在任內開展一系列整治行動，包括清理「低端人口」、拆除北京建築物樓頂的牌匾和廣告牌，以「亮出天際線」、提出「未來五年」常態化疫情防控等言論，掀起輿論風波。

與此同時，北京在新冠疫情影響下，成功舉辦2022年冬季奧運會，成為全球首個「雙奧之城」。作為北京冬奧組委會主席市的蔡奇表示，要深刻領會成功舉辦冬奧的重要經驗，在新的實踐中不斷發揚光大。

中共十九大後，當時並非中央委員或中央候補委員的蔡奇，晉身中央政治局。二十大期間，蔡奇出席北京代表團討論時說，習近平總書記是新時代全黨全國各族人民的領路人，要進一步深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，更加堅定做到「兩個維護」，更加緊密團結在以習近平為核心的黨中央周圍，風雨無阻向前進。

責任編輯：易燕丹

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