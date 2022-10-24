中國第三季GDP按年增3.9% 較二季度回升（不斷更新）

國家統計局周一（24日）公布推遲幾日的經濟數據，三季度國內生產總值（GDP）按年增長3.9%，比二季度加快3.5個百分點。前三季GDP按年增長3.0%，比上半年加快0.5個百分點。

三季度，中國GDP為307627億元（人民幣，下同），按不變價格計算，按年增長3.9%，比二季度加快3.5個百分點。其中，第一產業增加值25642億元，按年增長3.4%；第二產業增加值121553億元，按年增長5.2%；第三產業增加值160432億元，按年增長3.2%。按季度看，經調整季節因素後，三季度GDP較二季度增長3.9%。

前三季國內生產總值870269億元（人民幣，下同），按不變價格計算，按年增長3.0%，比上半年加快0.5個百分點。

前三季，全國居民人均可支配收入27650元，比上年同期名義增長5.3%，扣除價格因素，實際增長3.2%。

前三季，全國規模以上工業增加值按年增長3.9%，比上半年加快0.5個百分點。

單看9月，社會消費品零售總額37745億元，按年增長2.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額33532億元，增長1.2%。

外貿方面，以美元計，9月出口按年增長5.7%，前值為7.1%；進口按年增長0.3%，前值為0.3%。

責任編輯：尹航

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