  • 27°C
香港時間 : 20221024日 (週一) 15:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】9月消費按年增2.5% 工業按年增6.3%

經濟脈搏 10:24 2022/10/24

分享：

分享：

國家統計局公布，中國9月社會消費品零售總額按年增2.5%；規模以上工業增加值按年增6.3%；全國固定資產投資按月增0.53%。

9月份，社會消費品零售總額按年增長2.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額增長1.2%。1至9月份，社會消費品零售總額按年增長0.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額增長0.7%。

國家統計局表示，消費持續恢復。在穩增長促消費政策支持下，消費需求總體延續恢復態勢，對經濟發展的基礎性作用逐步鞏固。前三季度，最終消費支出對經濟增長貢獻率為41.3%，拉動GDP增長1.2個百分點。其中，三季度最終消費支出對經濟增長貢獻率為52.4%，拉動GDP增長2.1個百分點。

9月份，規模以上工業增加值按年增長6.3%，按月增長0.84%。1至9月份，規模以上工業增加值按年增長3.9%。

在固投方面，1至9月份，全國固定資產投資（不含農戶）按年增長5.9%。其中，民間固定資產投資232043億元，按年增長2.0%。按月看，9月份固定資產投資（不含農戶）增長0.53%。

國家統計局表示，投資平穩增長。隨著穩經濟一攬子政策和接續政策效能不斷釋放，重大項目建設加快推進，有效投資規模持續擴大，對經濟恢復的關鍵作用增強。前三季度，資本形成總額對經濟增長貢獻率為26.7%，拉動GDP增長0.8個百分點。其中，三季度資本形成總額對經濟增長貢獻率為20.2%，拉動GDP增長0.8個百分點。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
經濟數據表現 社會消費品零售總額 國家統計局 GDP 工業增加值 財政政策 貨幣政策 可持續發展 商品 中國市場

上一篇文章

【中國經濟】疫下9月失業率上升 青年人失業率達17.9%

下一篇文章

【中國經濟】9月美元計出口按年增5.7%勝預期 進口增0.3%

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國經濟】9月美元計出口按年增5.7%勝預期 進口增0.3%
【中國經濟】9月美元計出口按年增5.7%勝預期 進口增0.3%
人民幣在岸價連3日收跌 創逾14年半新低
人民幣在岸價連3日收跌 創逾14年半新低
內媒宣傳高材生賣樓8個月業績破百萬 網民：真係陰功（有片）
內媒宣傳高材生賣樓8個月業績破百萬 網民：真係陰功（有片）
【中國經濟】第三季GDP超預期增3.9% 較二季度回升
【中國經濟】第三季GDP超預期增3.9% 較二季度回升
在岸人民幣早盤跌穿7.25關口 刷15年新低（更新版）
在岸人民幣早盤跌穿7.25關口 刷15年新低（更新版）
【中國經濟】疫下9月失業率上升 青年人失業率達17.9%
【中國經濟】疫下9月失業率上升 青年人失業率達17.9%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款