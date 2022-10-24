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疫下中國9月失業率上升 青年人失業率達17.9%

經濟脈搏 10:38 2022/10/24

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國家統計局公布，9月份，多地疫情散發多發對就業產生一定影響，失業率有所上升。其中，16—24歲青年人失業率為17.9%。

國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍表示，9月份，多地疫情散發多發對就業產生一定影響，失業率有所上升。9月份城鎮調查失業率為5.5%，比8月份上升0.2個百分點。其中，25—59歲勞動力失業率為4.7%，上升0.4個百分點。外來農業戶籍人員就業穩定性相對較低，受疫情影響更為明顯。9月份外來農業戶籍人員失業率達到5.5%，比8月份上升0.5個百分點。

王萍萍表示，黨中央、國務院高度關注重點群體就業工作，針對青年失業率較高的問題，深化離校未就業高校畢業生服務攻堅行動，持續實施青年專項技能培訓計劃、百萬就業見習崗位募集計劃等；針對農民工群體失業率波動較大的問題，不斷完善農民工就業創業幫扶措施，大力實施以工代賑。

三季度以來，重點群體就業形勢有所改善。8、9月份，16—24歲青年人失業率連續2個月下降，9月份為17.9%，比7月份高點下降2個百分點，下降幅度大於上年同期0.4個百分點。從5月份開始，外來農業戶籍人員失業率連續4個月回落，8月份為5.0%，較4月份高點下降1.6個百分點。

王萍萍表示，總體來看，三季度就業形勢好於一季度和二季度。從下階段情況看，就業保持穩定有較好的基礎和條件。一是工業、服務業生產企穩回升，經濟持續恢復為就業形勢穩定提供了有力保障。二是各項穩就業政策持續加力，針對市場主體特別是中小微企業、個體工商戶和製造業困難大戶，全面實施「降、緩、返、補」系列助企紓困政策，有力促進了就業穩定。

此外，隨著創新驅動發展戰略深入實施，新產業新動能繼續增長，新崗位新職業不斷湧現。修訂後的2022年版國家職業分類大典淨增158個新職業，首次標註97個數字職業，新職業新工種的出現創造了更多就業機會，為勞動者提供了更廣闊的職業發展空間。

責任編輯：尹航

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