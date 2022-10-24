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中國9月70城樓價按年跌1.5% 跌幅創2015年8月以來最大

經濟脈搏 11:15 2022/10/24

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路透根據國家統計局數據測算，9月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年跌幅繼續擴大至1.5%，幅度續創2015年8月以來最大，且為連續第五個月下跌。9月按月下跌0.2%，跌幅較上月收窄。

經測算，9月70個大中城市中，新建住宅價格按月上升的有15個，較8月減少4個，持平有1個，下跌的城市增至54個。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶表示，9月份，70城商品住宅銷售價格下降城市個數增加，各線城市商品住宅銷售價格按月下降或持平，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年漲幅一落一升、二三線城市降幅擴大。

按月看，9月份，一線城市新建商品住宅銷售價格由上月上漲0.1%轉為下降0.1%；二手住宅銷售價格持平。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別下降0.2%和0.3%，降幅均與上月相同。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別下降0.4%和0.5%，降幅均與上月相同。

按年看，9月份，一線城市新建商品住宅銷售價格上漲2.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格上漲1.2%，漲幅比上月擴大0.4個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別下降1.2%和3.0%，降幅比上月均擴大0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別下降3.8%和4.5%，降幅比上月分別擴大0.1和0.3個百分點。

此外，中指院月初發布的百城房價報告顯示，9月百城新建住宅平均價格為16200元/平方米，按月跌0.02%，已連續第三個月下跌；按年漲0.15%，漲幅較8月收窄0.17個百分點。

責任編輯：尹航

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