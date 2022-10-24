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人民日報社論：「兩個確立」是戰勝艱難險阻最大保證

國情動向 12:09 2022/10/24

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《人民日報》發表題為《肩負使命任務 創造新的偉業》社論，稱在複雜嚴峻的國內外發展環境下，「兩個確立」是戰勝一切艱難險阻、應對一切不確定性的最大確定性、底氣和保證。

文章指出，中國共產黨第二十屆中央委員會第一次全體會議，產生新一屆中央領導機構，習近平任中共中央總書記、中央軍委主席。選舉結果體現全黨共同意志，反映億萬人民共同心願。以習近平為核心的黨中央，必將團結帶領全黨全軍全國各族人民，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

文章續指，中共二十大和二十屆一中全會順利召開，為全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，譜寫全面建設社會主義現代化國家新篇章，提供堅強的政治保證和組織保證。

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文章表示，當前世界百年未有之大變局加速演進，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。中共的「兩個確立」，即確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，是戰勝一切艱難險阻、應對一切不確定性的最大確定性、最大底氣、最大保證。

文章稱，要提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，務必敢於鬥爭、善於鬥爭，自信自強、守正創新，共創新時代中國特色社會主義篇章。

責任編輯：易燕丹

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