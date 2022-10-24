  • 26°C
香港時間 : 20221024日 (週一) 12:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中共中央解讀二十大報告：全面建設社會主義現代化國家關鍵在黨

國情動向 12:13 2022/10/24

分享：

分享：

中共二十大閉幕後，今日中共中央召開記者會，介紹和解讀二十大報告。中共中央表示，全面建設社會主義現代化國家關鍵在黨。關於「中國式現代化」，中國不輸入別國模式，堅決反對其他國家將自己的模式強加給中國，同時，也不會輸出中國模式。

全面建設社會主義現代化國家關鍵在黨

中央辦公廳副主任兼調研室主任唐方裕介紹，全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興，關鍵在黨，關鍵在黨要管黨、全面從嚴治黨。中國共産黨是領導中國特色社會主義事業的核心力量，是風雨來襲時全體人民最可靠的主心骨，黨的領導是中國特色社會主義制度的最大優勢。完成新時代新征程黨的使命任務，必須旗幟鮮明堅持和加強黨的全面領導，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程。黨的二十大報告無論總結成就經驗、分析形勢環境、確定目標任務、提出政策舉措，都全面貫穿和充分體現了這一要求。

【中共二十大】 習近平連任總書記 領導層詳細名單一文睇

報告還單列一部分，對「堅定不移全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程」作出分量很重的部署，強調要堅持和加強黨中央集中統一領導、堅持不懈用新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂、完善黨的自我革命制度規範體系、建設堪當民族復興重任的高素質幹部隊伍、增強黨組織政治功能和組織功能、堅持以嚴的基調強化正風肅紀、堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。

唐方裕介紹，據他理解，這部分內容的主要特點是「4個突出」，即突出黨的自我革命，突出全面從嚴治黨體系，突出以黨的政治建設為統領，突出思想建黨和制度治黨相結合。

「中國式現代化」基於國情

對於報告中提出的「中國式現代化」，中央宣傳部副部長孫業禮介紹，實現現代化是世界各國人民的共同追求，但各國的現代化道路不盡相同，世上沒有放之四海皆準的現代化模式，也不存在定於一尊的現代化標準。「中國式現代化」既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色。

孫業禮介紹，二十大報告系統闡述了中國式現代化的五大特徵。第一，是中國式現代化是人口規模巨大的現代化。十四億多人口的規模，資源環境條件約束很大，這是中國突出的國情，這也決定了中國的現代化不能照搬外國模式，發展途徑與推進方式必然有自己的特點。

人民日報社論：「兩個確立」是戰勝艱難險阻最大保證

第二，中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化。他強調，共同富裕不是平均主義，更不是劫富濟貧，這裡面有一個先富後富、先富帶後富的問題；同時，共同富裕也是一個長期的歷史過程，不可能一蹴而就，但我們會堅定地朝著這個方向努力，十八大以來近1億農村貧困人口全部成功脫貧就是一個很好的例證。

此外，中國式現代化是物質文明和精神文明相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，是走和平發展道路的現代化。

當被問及「中國是不是有意向把自己的發展模式出口到國外」，孫業禮表示，中國的立場和態度是一貫的，非常明確。中國不輸入別國模式，堅決反對其他國家將自己的模式強加給中國；也不輸出中國模式，不會要求別國複製中國的做法。如果國際社會願意了解借鑒中國的經驗和做法，我們會敞開心扉，客觀介紹，同時我們也誠心誠意地了解、研究、借鑒別國的經驗。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
人口 中國 政治 中國共產黨 中共中央政治局 共同富裕 外交 一國兩制 中國市場 國防

下一篇文章

人民日報社論：「兩個確立」是戰勝艱難險阻最大保證
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中共二十大】上海市委書記李強「入常」 預計明年3月將任總理
【中共二十大】上海市委書記李強「入常」 預計明年3月將任總理
【中共二十大】新一屆7常委出爐 包括4新人李強、蔡奇、丁薛祥、李希
【中共二十大】新一屆7常委出爐 包括4新人李強、蔡奇、丁薛祥、李希
【中共二十大】廣東書記李希「入常」接掌中紀委 負責反腐工作
【中共二十大】廣東書記李希「入常」接掌中紀委 負責反腐工作
【中共二十大】59歲副總理胡春華 未進入政治局
【中共二十大】59歲副總理胡春華 未進入政治局
【中共二十大】 習近平連任總書記 領導層詳細名單一文睇
【中共二十大】 習近平連任總書記 領導層詳細名單一文睇
【中共二十大】一文看懂 現任政治局7常委誰留任誰出局
【中共二十大】一文看懂 現任政治局7常委誰留任誰出局
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款