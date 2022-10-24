中共中央解讀二十大報告：全面建設社會主義現代化國家關鍵在黨

中共二十大閉幕後，今日中共中央召開記者會，介紹和解讀二十大報告。中共中央表示，全面建設社會主義現代化國家關鍵在黨。關於「中國式現代化」，中國不輸入別國模式，堅決反對其他國家將自己的模式強加給中國，同時，也不會輸出中國模式。

全面建設社會主義現代化國家關鍵在黨

中央辦公廳副主任兼調研室主任唐方裕介紹，全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興，關鍵在黨，關鍵在黨要管黨、全面從嚴治黨。中國共産黨是領導中國特色社會主義事業的核心力量，是風雨來襲時全體人民最可靠的主心骨，黨的領導是中國特色社會主義制度的最大優勢。完成新時代新征程黨的使命任務，必須旗幟鮮明堅持和加強黨的全面領導，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程。黨的二十大報告無論總結成就經驗、分析形勢環境、確定目標任務、提出政策舉措，都全面貫穿和充分體現了這一要求。

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報告還單列一部分，對「堅定不移全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程」作出分量很重的部署，強調要堅持和加強黨中央集中統一領導、堅持不懈用新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂、完善黨的自我革命制度規範體系、建設堪當民族復興重任的高素質幹部隊伍、增強黨組織政治功能和組織功能、堅持以嚴的基調強化正風肅紀、堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。

唐方裕介紹，據他理解，這部分內容的主要特點是「4個突出」，即突出黨的自我革命，突出全面從嚴治黨體系，突出以黨的政治建設為統領，突出思想建黨和制度治黨相結合。

「中國式現代化」基於國情

對於報告中提出的「中國式現代化」，中央宣傳部副部長孫業禮介紹，實現現代化是世界各國人民的共同追求，但各國的現代化道路不盡相同，世上沒有放之四海皆準的現代化模式，也不存在定於一尊的現代化標準。「中國式現代化」既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色。

孫業禮介紹，二十大報告系統闡述了中國式現代化的五大特徵。第一，是中國式現代化是人口規模巨大的現代化。十四億多人口的規模，資源環境條件約束很大，這是中國突出的國情，這也決定了中國的現代化不能照搬外國模式，發展途徑與推進方式必然有自己的特點。

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第二，中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化。他強調，共同富裕不是平均主義，更不是劫富濟貧，這裡面有一個先富後富、先富帶後富的問題；同時，共同富裕也是一個長期的歷史過程，不可能一蹴而就，但我們會堅定地朝著這個方向努力，十八大以來近1億農村貧困人口全部成功脫貧就是一個很好的例證。

此外，中國式現代化是物質文明和精神文明相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，是走和平發展道路的現代化。

當被問及「中國是不是有意向把自己的發展模式出口到國外」，孫業禮表示，中國的立場和態度是一貫的，非常明確。中國不輸入別國模式，堅決反對其他國家將自己的模式強加給中國；也不輸出中國模式，不會要求別國複製中國的做法。如果國際社會願意了解借鑒中國的經驗和做法，我們會敞開心扉，客觀介紹，同時我們也誠心誠意地了解、研究、借鑒別國的經驗。

責任編輯：尹航

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