人行前司長盛松成：中國經濟已回穩向上 房地產觸底企穩可期

中國人民銀行調查統計司原司長盛松成和中歐陸家嘴國際金融研究院研究員龍玉聯合發文表示，多方面反應，市場預期已經改善，中國經濟已經回穩並開始上行，供需調控雙管齊下，房地產市場觸底企穩可期。

據第一財經，文章指出，宏觀政策落地的效果日益顯現，基建投資加速形成實物工作量，成為投資增長的重要支撐和經濟回暖的催化劑。同時，經濟回穩向上的基礎不斷鞏固，工業生產向好，製造業投資保持較高增速，中國產業鏈、供應鏈的優勢在紛繁複雜的國際環境中繼續彰顯吸引力，對外貿易保持韌性。

三是市場預期開始改善，反映在很多方面。如房地產融資環境趨於改善、市場逐步築底，金融支持實體經濟力度加大，「放管服」改革持續推進等。企業預期改善將促進投資和就業，居民收入和就業預期改善有利於消費增長。

中國不再通過房地產大幅拉動經濟增長

房地產方面，文章指出，儘管中國房地產市場運行的底層邏輯已發生變化，不會再通過房地產來大幅拉動經濟增長，但由於房地產業對中國經濟的貢獻仍較大，在行業下行期對GDP增長的拖累也較重。

文章表示，目前，房地產市場已經處於築底階段。商品房銷售面積和銷售額按年降幅逐步收窄。近期，各有關方面集中出台了一系列財稅和利率政策，主要着眼於需求端。例如，通過個稅退稅激勵支持改善性住房需求，針對房價下跌城市階段性下調首套房貸款利率下限，以及對於房價下降的城市階段性放寬首套住房商業性個人住房貸款利率下限。此外，人民銀行還通過下調首套個人住房公積金貸款利率支持剛需。不少城市地方政府出手收購商品房，作為保障安置和人才用房等，盤活房地產市場，加速樓市去化。在各方共同努力下，壓實地方落實保交樓、穩民生的責任，房地產企業努力自救，都將有助於改善市場預期。

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居民消費仍然謹慎

文章還指，目前居民消費仍然謹慎。居民部門貸款，無論是短期還是中長期，都大幅弱於往年同期。1-9月，住戶貸款僅增加3.41萬億元（人民幣，下同），而過去5年同期的平均水平為5.92萬億元。「但從硬幣的另一面看，儲蓄增加意味着未來需求潛能的增加。如果能穩定預期、減少不確定性，充分發揮市場主體的積極性，那麼這些被壓抑的需求又會重新釋放。」

文章最後表示，多方面分析表明，目前我國經濟已經企穩並開始上行，但仍需重視改善預期和激發市場主體的積極性，促進消費持續增長，鞏固經濟回穩向上的基礎。雖然今年面臨很多超預期因素的影響，但我國經濟韌性足、潛力大，經濟增速在主要經濟體中仍處於較高水平，仍是世界經濟增長的重要穩定器和動力源。應堅持實施擴大內需戰略，堅持市場化改革方向，從而實現經濟質的不斷提升和量的合理增長。

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責任編輯：袁瑋婧