連續多年超百萬人趕考 內地公務員考試明天報名 共招3.71萬人

內地2023年度公務員考試報名明日啟動，12月3日至4日舉行筆試。此次共計劃招錄3.71萬人，比去年計劃招收人數增長18.9%。本次考試錄用公務員突出政治標準，嚴把新錄用人員政治關。

突出政治標準 嚴把新錄用人員政治關

中央機關及其直屬機構公務員招考被輿論稱為「國考」，近年來，隨著報名人數的增加，「國考」的輿論關注度較高。

考生可於明日（25日）上午8時起至11月3日晚上6時在網上報名，公共科目筆試將於12月4日在全國各直轄市、省會城市、自治區首府和部分較大的城市同時舉行。

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從近10年來的招錄數據來看，國考招錄規模波動上升。例如，2013年度國考共有140多個中央機關及其直屬機構和參照公務員法管理的單位的1.29萬個崗位招錄2.08萬人。到2016年國考，招考職位增加至1.5萬餘個，共招錄2.78萬人。去年11月舉行筆試的2022年度國考，共有75個部門、23個直屬機構參加，共招錄3.12萬人。

從報名人數觀察，國考的「熱度」也有充分的數據支撐。自2009年起，國考報名人數已經連續14年超百萬，去年國考報名過審人數首次突破200萬。近兩年，國考實際參加考試的人數也均超過百萬。

值得注意是，國家公務員局網站提到，本次考試錄用公務員工作主要有4個方面特點，包括突出政治標準，嚴把新錄用人員政治關。

堅持德才兼備、以德為先、任人唯賢，堅持新時代好幹部標準，將對考生政治素質的測查評價貫穿招考全過程各方面。其中，在報考條件設定上，把擁護黨的領導和社會主義制度、具有良好的政治素質作為基本條件；筆試、面試把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想情況作為重要測查內容，重點測查用習近平新時代中國特色社會主義思想指導分析和解決問題的能力。

考察全面了解考生的德、能、勤、績、廉，重點了解是否符合增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，熱愛中國共產黨、熱愛祖國、熱愛人民等政治要求。對政治上不合格的，堅決不予錄用。

責任編輯：尹航

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