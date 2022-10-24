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匯豐：二十大後中國或推更多措施谷經濟 需關注12月中經會

經濟脈搏 16:49 2022/10/24

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滙豐銀行發布報告認為，中共二十大後，中國政府可能會尋求更多的具體措施，以幫助鞏固經濟復甦，並努力實現其「全面建成小康社會」的目標。未來需關注中央經濟工作會議和全國金融工作會議，預計將宣布主要經濟政策方向。

匯豐表示，新冠疫情的不確定性，以及房地產市場情緒減弱，令「二十大」開局之年更難實現所制定經濟增長約5.5%的目標。

【中共二十大】劉元春：只要管控好疫情 經濟增速可恢復到5%

該行預計，12月初召開的中央經濟工作會議將重點關注經濟復甦。而預防金融風險的長期目標，以及在改善貨幣政策執行方面的進展，料成為全國金融工作會議的重點。

大摩：2023年增長目標將定於5%以上

摩根士丹利也表示需關注即將召開的中經會，屆時新班子將主持會議。該行預計，中國2023年經濟將設定具約束力的增長，目標逾5%，有關疫情及住房政策的轉變，將會是實現目標的關鍵。

官媒解讀二十大報告 稱房地產市場保持政策定力

摩根士丹利表示，中共中央總書記習近平在二十大的講話比市場預期的更加平衡和中性，保持了改革時代的原則——「發展是第一要務」，即儘管中國已將其重點從單純的增長，轉向平衡增長和安全、可持續性，但並無放棄增長。

中央經濟工作會議通常在12月初舉行，將總結年初全國人民代表大會期間制定的年度經濟目標最新進展，並提出未來一年的重點經濟關注領域。全國金融工作會議則是每5年舉行一次，最後一次會議是在2017年7月；會議將提出未來5年金融改革的關鍵領域。

責任編輯：易燕丹

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