【中國經濟】分析：經濟弱復甦大概率延續 全年GDP有望達3%以上

國家統計局今日（24日）公布第三季度經濟數據，中國三季度GDP增長超預期，分析人士預計，在經濟弱復甦大概率延續，全年有望實現3%以上增長。

路透社引述渣打銀行大中華區及北亞首席經濟師丁爽表示，渣打調研顯示，經濟動能還是不足，10月比9月弱，所以還不能過分樂觀。他預計，中國經濟四季度料按年增長4%以上，全年增速約3.3%左右。

中國首席經濟學家論壇理事王軍也指出，前三季度中國經濟運行的主線主要有三點：韌性主要來自於出口、基建和製造業投資，波動主要來自於疫情和房地產，衝擊更多來自於外部入俄烏衝突、美國激進加息等。

王軍指，展望四季度，韌性領域可能將由較大波動，而波動部分則有望趨於穩健和好轉。他指，對四季度乃至明年中國經濟可保持謹慎樂觀，弱復甦大概率仍會延續。他預計全年有望實現3%至3.5%左右的增長。

另外，分析人士指，儘管中共二十大已經閉幕，對至少在明年3月兩會閉幕前，防疫政策真正可能放寬的可能性依然較低，疫情防控對消費的制約仍在，也給經濟前景帶來不確定性，疊加出口趨勢性回落，中國經濟動能仍弱，而國內資本市場的波動亦反映了對中國經濟的信心不足。

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責任編輯：袁瑋婧