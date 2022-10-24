國務院任免國家工作人員 一文看懂住建部、商務部、人行高層變動

據人社部公布，國務院任免國家工作人員。任命秦海翔為住房和城鄉建設部副部長；任命凌激為商務部副部長兼國際貿易談判副代表；任命郭婷婷（女）為商務部副部長；任命宣昌能為中國人民銀行副行長。

秦海翔任住建部副部長 凌激任商務部副部長

任命董保同為生態環境部副部長、國家核安全局局長；任命秦海翔為住房和城鄉建設部副部長；任命凌激為商務部副部長兼國際貿易談判副代表；任命郭婷婷（女）為商務部副部長；任命宣昌能為中國人民銀行副行長；任命費東斌為國家鐵路局局長。

免去葉民的生態環境部副部長、國家核安全局局長職務；免去錢克明的商務部副部長職務；免去王陸進的審計署副審計長職務；免去張際文的海關總署副署長職務；免去董保同的國家國防科技工業局副局長職務；免去宣昌能的國家外匯管理局副局長職務；免去王承文的國家自然科學基金委員會副主任職務。

董保同

1967年1月出生，河北深縣人，曾在北京大學原子核物理學專業學習，1985年7月參加工作，1994年6月加入中國共產黨，中央黨校研究生學歷，理學學士，高級工程師。 現任生態環境部黨組成員、副部長，國家核安全局局長。

秦海翔

1969年7月生，河南虞城人，1991年7月參加工作，1991年5月加入中國共產黨，大學畢業（中國人民大學投資經濟系基本建設經濟專業），工程碩士（清華大學土木工程系建築與土木工程專業），高級經濟師。現任中華人民共和國住房和城鄉建設部黨組成員、副部長。

凌激

1969年3月生，江蘇太倉人，1990年8月參加工作，1996年11月加入中國共產黨，北京外國語學院俄語專業畢業，大學學歷，經濟學碩士學位。現任商務部副部長兼國際貿易談判副代表。

郭婷婷

曾任商務部財務司綜合處處長，財務司副司長，財務司司長、綜合司司長 、商務部黨校副校長， 商務部黨組成員、部長助理。現任商務部黨組成員、副部長。

宣昌能

1967年2月生，安徽無為人，中共黨員，研究生學歷、金融學博士、法律專業碩士學位。 曾任JP摩根（紐約）衍生產品研究部高級分析師。現任中國人民銀行副行長、黨委委員。

費東斌

1970年8月生，遼寧錦州人，1991年8月參加工作，1996年3月加入中國共產黨，大學學歷，工程碩士，高級工程師。現任第二十屆中央候補委員，國家鐵路局黨組書記、局長。

責任編輯：尹航

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