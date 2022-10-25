胡錫進評港股暴跌：是誤讀內地政策 時間證明一切

昨日（24日）是中共二十大閉幕後首個交易日，港股暴跌至16000點以下，市場恐慌情緒加劇。內地官媒《環球時報》評論員胡錫進說，這是一些港股投資者誤讀了內地政策。他強調，中國一定會高度重視經濟發展，時間會證明一切，誤讀政策的人今後或會吃更多虧。

胡錫進今日（25日）凌晨在微博發文點評港股大跌，他說，

我非經濟學家，但懂點政治， 我覺得，港股的一些投資者誤讀了中國內地的很多政策。我擔心，這會導致他們今後吃更多虧。

胡錫進提起今年5月傳出「馬某」被抓，市場以為所指是馬雲，阿里巴巴在港股暴跌。其後，有闢謠指被抓者是「馬某某」，而非「馬某」。胡錫進說，星期一港股的問題雖不是一個具體謠言，但誤解的基礎邏輯相同。

胡錫進表示，中國一定會高度重視經濟發展。內地各項具體政策的制定，價值是引導，但實事求是一定是邊界和底線。中國決不會允許經濟運行出現突破合理區間的滑坡，決不會允許經濟基本面出現下沉，而且北京對宏觀調控有著比任何國家都更多的工具和手段。

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他又強調，中國一定會致力於保持與實現民族偉大復興所對應的較快經濟發展速度，這是一切工作的基礎和前提。中國的發展要以人民為中心，要實現發展本身的高質量，要滿足人民對美好生活的需求，這些都離不開經濟基礎指標的齊頭並進。改革開放就是從搞好經濟起家的，經濟有多重要，中國的黨和政府最清楚。

他最後說，時間會證明一切。然而在投資場上，誤解導致的彎路往往很昂貴。希望投資者們都深諳，中國的發展永遠都是腳踏實地的，永遠都會對應人民群眾排在最前面的需求，而這些需求全都扎根在經濟的強勁發展之上。所以經濟一定會長期是中國的強項，而且說到底，這對中國不是很難做到的事情。

責任編輯：尹航

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