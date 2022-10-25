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美國國務院：中共二十大不改變美國對華態度

國情動向 10:00 2022/10/25

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美國國務院：中共二十大不改變美國對華態度

中共二十大產生了新一屆領導班子。美國國務院表示，中共二十大的結果沒有改變美國對華態度，美國歡迎中國在中美利益一致的地方開展合作，包括氣候變化、全球衛生、禁毒、防止核擴散等方面。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周一（24日）在記者會上被問及，中共二十大的結果是否以任何方式、影響或形式，改變了美國在與中華人民共和國打交道時的打算。普萊斯說，中共二十大的結束並未改變美方做法，美方歡迎中國在中美利益一致的地方開展合作，包括氣候變化、全球衛生、禁毒、防止核擴散等方面。

他又說，與此同時，政府已明確表示，我們專注於負責任地管理與中國的競爭。「這也許是我們最重要的雙邊關係」。他表示，美方會持續努力維持溝通管道暢通。

另外，在中共二十大閉幕會上，前國家主席胡錦濤突離場。當被問及此事時，普萊斯僅表示，沒有任何評論。

除了美國國務院，白宮方面，國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）也表示，美方會持續聚焦於負責任地管理與中國的競爭，並繼續尋求能合作的領域，像是衛生與氣候變化議題。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）也重申拜登政府專注於負責任地管理與中國的競爭，並在與世界利益一致的領域合作。美方會持續努力保持溝通管道暢通。過去20個月裡，拜登與習近平已進行5次通話，兩人也可能再次交談，「保持這些對話持續進行很重要，我們會持續這麼做」。

責任編輯：尹航

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