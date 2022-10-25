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人民幣在岸價收報7.3085 短期不排除繼續調整可能（第二版）

經濟脈搏 17:25 2022/10/25

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人民幣兌美元在岸價（CNY）早盤大跌近500點至7.3084元，和大幅調低逾400點的中間價同創近15年新低，在岸價收報7.3085。離岸價（CNH）一度下探7.3650的記錄新低。

在岸價16:30收報7.3085，較上一交易日官方收盤價跌475點，較上日夜盤收盤跌456點。

周二人民幣兌美元中間價報7.1668，較上日大幅調低438點，創近15年新低，明顯有放鬆波動的意味。離岸價在中間價公布後快速下探7.3650的記錄新低，最新報7.3525。

市場人士表示，中間價快速脫離前期波動區間，放鬆意味明顯，這也刺激市場的做空意願，加速釋放貶值壓力，短期人民幣或仍有一定調整空間。

為安撫市場不安情緒，監管層再度出手維穩。人行和國家外匯管理局今日宣布，決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數由1上調至1.25。人行表示，此舉旨在進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，增加企業和金融機構的跨境資金來源。

市場人士認為，全口徑的跨境融資宏觀審慎調節參數上調，意味著未來企業和金融機構跨境融資的上限是上升的，有助於增加跨境資金流入，幫助緩解人民幣貶值壓力，當然這也會提高宏觀槓桿率。

責任編輯：尹航

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