美起訴13中國公民 二人被控阻撓刑事調查華為 京批抹黑（更新版）

美國司法部起訴13名涉嫌從事間諜工作的中國公民，其中兩人被控試圖阻撓美國對一家中國電訊設備商進行刑事調查及起訴。司法部的文件沒有透露涉案中國公司的名稱，但有知情人士指是華為。

*更新中國外交部回應

在北京，外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，中方一貫要求中國公民遵守所在國法律法規，美國執法部門一些人保持冷戰零和思維和意識形態偏見，一再捏造各種借口和謊言污蔑、抹黑中方，無理打壓中國企業，公然為中方逃犯提供庇護，阻擾破壞中國追逃、追贓努力，讓美國淪為了腐敗分子和不法之徒的避風港。

汪文斌指出，美方所作所為站在正義和法治的對立面，破壞中美執法合作的基礎，也損害美方自身形像。中方敦促美方這些人改弦更張，停止對中國的無端攻擊，中方將繼續維護中國公民正當合法權益。

7人被控涉嫌參與「獵狐行動」

法庭文件披露，被起訴的兩名中國公民，譯音分別姓何（Guochun He）和姓王（Zheng Wang）。兩人在2019年華為被美國指控後，開始收集案件的非公開信息；之後再以約6萬美元賄賂1名一名處理該案的美國執法人員，換取司法部的會議細節及機密信息，包括證人、證供及公司可能面對的控罪。

文件指，被招攬的執法人員實際上是一名「雙面間諜」，整個交易過程受到美國司法部監控。涉案二人仍然在逃，有關方面已發出逮捕令。

美國起訴7中國人指涉「獵狐行動」 外交部批抹黑

美起訴1華人及4中國國安官員涉間諜活動 京回應

美國司法部又提到另外兩宗案件，其中一宗起訴7名中國公民，當中2人已落網，他們涉嫌參與中國的「獵狐行動」、騷擾及威嚇一名在美國居住華人，試圖強迫有關人士返回中國。另一宗就起訴4名中國公民，指他們利用學術機構作掩飾，企圖採購美國敏感技術及設備，並干擾可能令中國政府感到尷尬的抗議活動。

美國司法部長加蘭表示，這些案件表明中國試圖干涉美國境內的個人權利和自由，並破壞美國的司法系統，司法部不會容忍外國勢力企圖破壞美國民主所依據的法治。

責任編輯：易燕丹

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