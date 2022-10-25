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發改委15條措施支持外資：便利國際商務人員往來

經濟脈搏 11:39 2022/10/25

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今日（25日），國家發展改革委等部門發布15條措施支持外資，其中包括在做好新冠肺炎疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及其家屬出入境。

據發改委網站，為落實黨中央、國務院決策部署，進一步擴大外資流入，穩定外商投資規模，提高利用外資質量，更好發揮利用外資在促進中國製造業高質量發展、更深融入全球產業鏈供應鏈的積極作用，經國務院同意，商務部、工業和信息化部、自然資源部、生態環境部、交通運輸部聯合印發了《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》。

該政策措施分三方面，首先是優化投資環境，擴大外商投資增量。要求深入實施外資准入負面清單；高標準落實外資准入後國民待遇；推動外資項目簽約落地；強化土地要素保障；開展國際產業投資合作系列活動；提升國際投資公共服務平台效能。

用足中外人員往來「快捷通道」

在加強投資服務，穩定外商投資存量方面，提到要便利國際商務人員往來。在做好新冠肺炎疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及其家屬出入境。各地方要用好用足中外人員往來「快捷通道」，結合當地實際，進一步明確標準和流程，為外籍人員來華提供便利。

同時加強貨運物流保通保暢，保障外商投資企業生產物資和產品運輸通暢；強化外商投資企業金融支持；鼓勵外商投資企業利潤再投資，落實好以分配利潤直接投資暫不徵收預提所得稅等政策；支持製造業外商投資企業進出口，為企業提供貿易通關等方面的服務和指導。

第三方面是引導投資方向，提升外商投資質量，包括優化外商投資結構，實施好鼓勵外商投資產業目錄配套政策；支持外商投資創新發展，鼓勵外資在華設立研發中心，深化科技開放合作；加快外商投資綠色低碳升級，引導外資積極參與碳達峰碳中和戰略；引導製造業外商投資企業國內梯度轉移，推動跨國公司優先到產業發展基礎較好的中西部和東北地區發展。

【中共二十大】發改委：吸引外資面臨新形勢 將加大政策支持

發改委：存在一些影響外資信心的因素 將便利外企商務人員往來

責任編輯：袁瑋婧

 

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