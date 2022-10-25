雙十一快遞站月薪9000難請人 鼓勵叔叔阿姨應聘

內地雙十一購物節即將來臨，為應對快遞高峰，杭州多個快遞站都貼出招聘信息，更鼓勵年長人士應聘。但不少網點工作人員指，行業出現「請人難」的情況，月薪9000元（人民幣，下同）也難招到快遞員。

《錢江晚報》報道，杭州多個快遞站開始招聘臨時快遞員。有網點貼出海報，急招雙十一臨時工，年齡要求20歲到60歲之間，日薪最低300元，推薦他人入職可領取100個雞蛋；海報還特意強調，「鼓勵叔叔阿姨來應聘。」

另一個快遞站負責招聘的工作人員也表示，他們每天都在急招快遞員，但站點一個月內走掉的人要比入職的人多，即使保底9000元月薪、包吃住都很難請到人。

不過，工作人員也坦言，兼職快遞員很辛苦，早上6點報到後就要開始分揀快遞，一直忙到晚上11點才能下班。一天的快遞量很多，快件數量可能會超300個。

除了快遞網點請人，一個小時20至25元，承包小區的單個快遞員也有用人需求。一名負責某小區內配送的快遞員表示，平常一天大約600至700件快遞，到雙十一基本上一天會暴漲到2000件左右。他說，小區送件高峰壓力太大，所以最近也一直在招聘雙十一的臨時幫手。

責任編輯：易燕丹

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