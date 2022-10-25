【中國樓市】提振購房者信心 超20個省市落地「交房即交證」

內地以往在新建商品房項目交房後需半年到兩年左右才能拿到不動產權證，截至目前至少21個省市已有「交房即交證」項目落地，分析指有助於提振市場信心。

據第一財經報道，「交房即交證」即新建商品房項目交房時，在相關準備工作完成的前提下，業主就能在收房的第一時間拿到不動產權證。隨着各省市「交房即交證」逐步落地，房產「辦證難」的問題也將成為歷史。

報道指，早在2018年，湖南省株洲市就推出「交房即交證」，屬於全國首創；2019年，杭州、長沙、昆明等地陸續開展「交房即交證」試點，隨後全國各地推廣。據第一財經不完全統計，截至目前，浙江、河北、河南、湖北、湖南、山西、四川、廣東、山東、甘肅、西安、江蘇、安徽、黑龍江、吉林、遼寧、廣西、貴州、福建、北京、重慶等至少21個省市已有「交房即交證」項目落地。

湖南、甘肅提出，2023年起將在全省範圍內實行「交房即交證」，河北也在今年7月提出要在2024年底實現「交房即交證」常態化，此外其還要求「交地即交證」，進一步加快企業的開工節奏。

報道引述指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜表示，當前房地產市場處於深度調整期，購房者市場信心不足，「交房即交證」對購房者置業情緒或起到一定積極作用，在「保交樓」目標及工作開展下，「交房即交證」試點或進一步擴圍，全國範圍內預計將有更多地區跟進。

信達證券研究報告指出，與此前「辦證難」比起來，「交房即交證」將為購房者落戶、子女入學、房屋交易等帶來便利，有助於提振市場信心；另外，新政實施後大大縮短了相關時限，也對房企的開發能力提出了更高的要求，比如企業需要提前做好竣工驗收、房屋確權、申報納稅、消防驗收等工作，還要與不動產登記中心等相關部門協調，以確保產權證及時辦理。

與此同時，信達證券還表示，當前市場的主要難題依舊是「交樓」的問題，在部分房企的有些項目甚至都無法做到按時交付的情況下，「交房即交證」還是存在一定難度。

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責任編輯：袁瑋婧