【中共二十大】新華社披露常委選舉過程 一些領導人「主動表示退下來」

中共二十大落幕，新一屆領導班子周日（23日）亮相。外界關注現任總理李克強及全國政協主席汪洋未滿68歲卻未入常委名單。新華社發文披露選舉過程，其中提到一些領導人「主動表示退下來」。

新華社昨晚（24日）發布黨的新一屆中央領導機構產生紀實。文中寫道，總書記習近平今年初就新一屆領導層人選問題，聽取其他政治局常委的意見。大家一致贊成不搞「海推」「海選」，採取談話調研方式，面對面聽取推薦意見。習近平指出「絕不能簡單以票取人」，明確表示，「必須組成一個政治堅定、團結統一、堅強有力、奮發有為的中央領導集體。」

文中稱，從2022年4月開始，習近平在日理萬機的情況下專門安排時間，分別與現任中央政治局委員、中央書記處書記、國家副主席、中央軍委委員談話，充分聽取意見，前後談了30人。

文章引述一名談話對象表示：「整個談話過程不限時間，也不限定推薦人數，怎麼想就怎麼談，考慮多少就談多少，認為誰優秀誰勝任就推薦誰，包括對新一屆中央領導機構建設有什麼好的意見建議都可以談。」

黨和國家領導職務不是「鐵椅子」

文中還指，調研中，許多談話對象都表示，「黨和國家領導職務不是『鐵椅子』，符合年齡的也不一定當然繼續提名，要堅持事業為上，根據工作需要、人選條件、廉潔情況和形象口碑，能留能轉、能上能下，樹立新時代鮮明用人導向。」

文中提到，在新一屆中央領導機構醞釀人選和徵求意見時，一些黨和國家領導同志以黨和人民利益為重，以對國家發展和民族復興高度負責的精神，主動表示退下來，讓相對年輕的同志上來，表現出了共產黨人的寬闊胸懷和高風亮節。

中國共產黨第二十屆中央委員會周日召開第一次全體會議（一中全會）選出新一屆政治局常委，排名依次為習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。離任的常委則包括李克強、栗戰書、汪洋、韓正，4人在前一天公布的二十屆中央委員會委員名單中均未入選。

【中共二十大】中央委員會委員名單公布 不包括李克強、栗戰書、汪洋、韓正

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責任編輯：袁瑋婧