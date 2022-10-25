戰勝林高遠後慶祝動作不得體 梁靖崑被中國乒協罰禁賽

國家乒乓球隊運動員梁靖崑此前在戰勝隊友林高遠後，做出過激慶祝動作引發爭議。中國乒協今日發佈處罰通知，取消梁靖崑今年後續國際、國內比賽的參賽資格。

2022年WTT澳門冠軍賽首輪，梁靖崑3-2戰勝林高遠後，把球拍插進入褲頭，還嘟嘴向對方做出慶祝動作，引發熱議，被指有侮辱隊友之嫌。

事後，梁靖崑向林高遠致歉，稱自己最近的狀態一直低迷，贏球後非常激動，「我的下意識行為給高遠造成了誤會，賽後也是第一時間給高遠、我的兄弟說了聲對不起。向高遠和高遠的球迷再一次道歉。」林高遠則表示相信隊友並非有意，「大家都是兄弟，不要因為這些小插曲而影響後面的比賽。」

中國乒協官網今日發佈處罰通知稱，由於梁靖崑在與林高遠的比賽後做出不得體慶祝動作，造成不良社會影響，即日起，取消梁靖崑2022年度後續國際、國內比賽資格，包括但不限於：河南新鄉WTT世界盃決賽、全國乒乓球錦標賽、亞洲杯和中國乒乓球俱樂部超級聯賽。

中國乒協表示，希望梁靖崑引以為戒，正視問題、積極改正，未來以更好的精神面貌回歸賽場。

目前，新鄉WTT世界杯決賽2022參賽選手名單中，已經沒有梁靖崑的資料。

責任編輯：易燕丹

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