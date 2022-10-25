▲ 夢天實驗艙擇機發射 中國太空站建造收官階段

中國天宮太空站建造進入收官階段。搭載着天宮第二個實驗艙——夢天實驗艙的長征五號火箭，已運抵海南文昌航天發射場發射區，會於近日擇機發射升空。按計劃，夢天實驗艙入軌後，會與天和核心艙及問天實驗艙組合體對接，中國太空站建造任務，屆時會如期在今年內完成。神舟十五號載人飛船、天舟五號貨運飛船亦料會於年內發射，中國太空站會有6名航天員同時駐留。

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中國載人航天工程辦公室消息指，夢天實驗艙與長征五號B遙四運載火箭組合體，周二（25日）以活動平台垂直轉運，從測試廠房出發，經過近3公里長專用軌道，在2個多小時後轉運至發射區。

火箭組合體後續會開展發射前各項功能檢查和聯合測試等工作，計劃於近日擇機發射。目前文昌發射場設施設備狀態良好，參試各單位正在加緊開展任務準備。

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太空站上，神舟十四號飛行乘組近日相應進行了的一些交會對接的在軌訓練，為迎接夢天實驗艙做好準備。神十四乘組已在軌駐留超過4個月，身心狀態良好。

夢天實驗艙是中國太空站第三個艙段，之後會與天和核心艙、問天實驗艙形成中國太空站「T」字構型。太空站建造完成後，問天、夢天實驗艙是航天員在軌的主要工作場所，兩個實驗艙均可開展密封艙內、密封艙外的太空科學實驗和技術試驗。

夢天實驗艙配置了一個貨物氣閘艙，今後可以通過貨運飛船將艙外載荷運送到太空站，再通過貨物氣閘艙把載荷送到艙外，由機械臂或航天員將其安裝到艙外平台上。

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責任編輯：連兆鋒