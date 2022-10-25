人民幣急跌 人行、銀保監會等釋穩匯率信號

人民幣匯價近日急跌，人行等金融主管部門釋出穩匯率信號。人行稱，將維護股市、債市、樓市健康發展，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

據人行官網新聞稿消息，人行與外匯局召開「深入學習貫徹黨的二十大精神」會議強調，加強部門協作，維護股市、債市、樓市健康發展。深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

會議指出，將繼續保持貨幣信貸總量合理成長，加大對科技創新、鄉村振興、區域協調發展、綠色發展等重點領域支持力度，穩定宏觀經濟大盤更好滿足居民的剛性和改善性住房需求，加大力度助推「保交樓、穩民生」工作。

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銀保監會亦開會指出，人民幣長期走強的趨勢不會改變，中國持續的國際收支順差和巨額的對外投資淨資產，為人民幣滙率穩定提供了強有力保障。

會議還稱，當前金融風險整體收斂、金融體系總體穩健；中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變。在實體經濟創新發展、穩步轉型的背景下，資本市場具有長期投資價值、保持穩定運行的良好基礎不會改變。

證監會：堅持金融服務實體經濟

此外，中國證監會表示，堅持金融服務實體經濟的宗旨，全面深化改革，完善多層次市場體系，健全資本市場功能，提高直接融資比重，加快建設中國特色現代資本市場，堅持金融服務實體經濟。

責任編輯：李冰琪