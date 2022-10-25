二十屆中央政治局首次會議 提增強憂患意識、敢於鬥爭

二十屆中共中央政治局召開首次會議，總書記習近平主持。會上提出深刻領悟「兩個確立」，增強憂患意識、敢於鬥爭，做好應對各種複雜局面的準備。

會議強調，要把黨的二十大的部署和要求落實到經濟社會發展各領域各方面，深刻領會黨中央關於國內外形勢的分析研判，把握中國發展面臨的機遇和挑戰，增強憂患意識、強化底綫思維，做好應對各種複雜局面的思想準備和工作準備。各級領導幹部要艱苦奮鬥，務必敢於鬥爭、善於鬥爭，把各項工作抓緊抓好。

堅持和加強黨中央集中統一領導是全黨共同政治責任，政治局要帶頭嚴格遵守黨章和政治生活準則，全面落實黨的二十大關於堅持和加強黨中央集中統一領導要求，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。

會議又指出，要緊密聯繫黨的百年奮鬥歷程特別是黨的十八大以來新時代十年的偉大變革，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，加深對習近平新時代中國特色社會主義思想、中國式現代化等重大問題的認識。中央宣講團要發揮好示範作用，各地區各部門要抽調骨幹力量組建宣講隊伍，組織好面向基層的宣講，推動黨的二十大精神走進基層。會議提嚴格執行八項規定、糾治形式主義及官僚主義、履行管黨治黨政治責任，以及研究了其他事項。

責任編輯：陳建錫