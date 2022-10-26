美禁令衝擊營運 韓芯片巨頭稱考慮賣掉中國廠房

美國芯片產業重擊在華設廠的外資，南韓芯片業巨頭SK海力士承認，中國廠房運作受到許多限制，在緊急情況下可能考慮出售該廠房，並將設備轉移南韓。SK海力士、三星電子等獲美國批出1年豁免，但日媒分析指，華府目的並非釋出善意，而是警告它們，要求其利用豁免期制定Plan B，包括轉到美國設廠。

SK海力士總裁Kevin Noh今日（26日）向媒體表示，公司在鄰近上海的無錫廠存在諸多限制，雖然本月初獲得許可，未來1年仍可使用美國技術繼續在中國生產先進的儲存芯片，但他不確定是否在期限屆滿後獲延長，「作為應急計劃，我們正考慮出售（中國）芯片廠、出售設備或將其轉移到南韓」。

他同時提到，這只是一個應急計劃，公司仍希望在不面對這種情況下繼續運營。

SK海力士是全球第二大DRAM記憶芯片製造商，市佔率按近三成之多，其中約40%產量來自無錫廠。

日經亞洲分析指，美國商務部給出豁免許可後，K海力士、三星電子開始評估在中國經營的商業風險，並針對不同情況進行規劃。南韓國產業經濟和貿易研究院研究員Kim Yang-paeng指，美國傳達的信號是這些廠商須撤出中國，改到美國設廠，他認為三星、SK海力士在這事上幾乎沒有拒絕的能力。

責任編輯：陳建錫