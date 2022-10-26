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內地增1241宗本土病例創兩周高 北京環球影城暫時關閉

社會熱點 11:09 2022/10/26

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内地新增1241宗本土病例，包括297宗確診及944宗無症狀感染，創10月13日以來高位。北京再多20人染疫，因應疫情防控需要，北京環球影城今（26日）暫時關閉。

國家衛健委通報，山西本土病例急增，錄218宗；新疆再多138宗感染，内蒙古和廣東亦分別有114宗、112宗個案。其餘病例分佈在福建、陝西、湖南等地。

北京方面，新增19宗確診及1宗無症狀感染，除一人在社會面篩查發現，其餘患者均爲隔離觀察人員。

國家衛健委：無疫情地區要展開常態化核酸檢測

【中共二十大】會後防疫政策會否改變？國家衛健委梁萬年：我也很難說

北京環球度假區官方微博發佈消息，為配合疫情防控需要，北京環球影城主題公園、北京環球城市大道、環球影城大酒店和諾金度假酒店今日暫時關閉。園區將開展一系列清潔消毒、核酸檢測等防疫相關工作，並為受影響的遊客提供退票或改期。

另外，上海新增19宗本土病例。當地今日起啟動吸入式新冠疫苗加強接種。這款疫苗由康希諾生物生產，是上月獲國家藥監局批准緊急使用以來，首次大規模接種，適用於18歲及以上沒基礎疾病人士。

責任編輯：易燕丹

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