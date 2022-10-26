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民航局公布冬春季度安排 國際航班量較去年翻倍

經濟脈搏 11:28 2022/10/26

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民航局公布今年冬季至明年春季的航班安排，國際航班數量將較去年同期翻倍，貨運航班亦小幅增加，航空公司要根據疫情防控、市場需求等實際情況執行。隨著航班加開，今年三季度的航空業運輸情況延續恢復，各項主要指標均好於二季度，國際旅客數量按季增逾七成，按年增逾三成半。

民航局今日（26日）召開月度例行新聞發佈會，運輸司副司長徐青指，本月30日至明年3月25日將執行2022/23年冬春航季航班計劃，共127家國內外航空公司計劃每周安排104,573班客貨運航班。國際航班方面，每周客運840班，即420個往返班次，比去年同期增長105.9%; 貨運6148班，增長6.7%。

國內（不含港澳台地區）航線航班方面，徐青指，54家國內航空公司每周安排95,173班客貨運航班計劃，比去年同期增長2.31%。 其中，客運每周92,970班，增長2.41%；貨運每周2,203班，下降1.48%；37家航空公司在新開闢的445條國內航線上，每周安排6,065班航班運營。

在港澳台地區航線航班方面，32家航空公司每周安排2,412班客貨運航班計劃，比去年同期下跌2.31%。各航空公司在內地34個航點與香港間每周安排1,224班航班;；在內地26個航點與澳門間每周安排512班航班；在大陸33個航點與台灣桃園等4個航點間每周安排676班航班。

會上又公布，三季度，全行業完成運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別為177.9億噸公里、8639.7萬人次和156.0萬噸，運輸規模分別恢復至2019年同期的52.6%、49.3%和80.6%，較二季度分別提高14.4、23.2和1.1個百分點。其中，國際航線客貨運輸表現較為突出，旅客運輸量回升明顯，共完成53.7萬人次，較二季度增長73.3%，較去年同期增長36.3%。

責任編輯：陳建錫

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