內地報考公務員首日突破16萬人 按年增近7成

昨日（25日）是2023內地公務員考試報名第一天，當日已超過16萬人提交報名申請，按年漲幅高達68.72%。

據北京日報報道，根據中公教育的統計，截至當日16時，已經有163790人提交報名申請，與上年同期相比增加66717人，漲幅高達68.72%；有14590個職位實現「零」突破，佔總職位數的82.6%，與上年相比增加6個百分點。

報道指，報名人數最多的十大部門均來自招錄大戶——稅務系統。截至當日16時，報名人數最多的是國家稅務總局河南省稅務局，已經有7099人報名，報名人數最多的前5個部門均已超過5000人。

2023國考計劃招錄37100人，招錄單位遍佈全國，31個省(市、區)均有招錄計劃。其中廣東、北京和山東招錄人數位列前三，均超越2000人，北京由於中央機關聚集，招錄人數達到2045人，也非常可觀。招錄人數多，通常報名的人數也就相應較多。從報名首日各地的報名數據來看，北京的報名人數佔優勢，報名人數為16601人，比上年同期增加4351人。廣東省緊隨其後，報名人數也過萬。



在報名人數最多的十大職位以及競爭最激烈的十大職位中，有3個來自青海稅務系統，青海極有可能成為2023國考的競爭高地。據了解，這不是西部地區和艱苦邊遠地區職位首次被熱捧。在2022年國考報名時，西藏自治區郵政管理局阿里地區郵政管理局「一級主任科員及以下」一職的報名人數就一直遙遙領先，最終有近2萬人通過資格審查。

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責任編輯：袁瑋婧