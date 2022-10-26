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上海啟動吸入式新冠疫苗接種 市民：味道有點甜像喝奶茶

社會熱點 13:02 2022/10/26

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上海今日起啟動吸入式新冠疫苗接種工作，是該款疫苗自上月獲國家藥監局緊急使用授權批准以來，首次大規模接種。有接種吸入式疫苗的上海市民表示，吸進去的味道有點甜，像喝奶茶一樣。

由康希諾生物研發的吸入式疫苗，今年9月獲國家藥監局同意，作為加強針納入緊急使用。針對已全程接種國藥、科興或康希諾疫苗滿6個月的18歲及以上人群，可以免費接種吸入式疫苗作為加強劑；但該款疫苗暫不適用於基礎免疫接種。

上海啓動吸入式疫苗接種工作後，不少市民預約登記。有完成吸入式疫苗接種的市民表示，「我覺得這個疫苗很友好，就像在吸一杯奶茶，味道有點甜」，也有市民說「我覺得不用打針了，吸入式疫苗會更快一些，而且感覺上更讓人容易接受」。

據了解，吸入式新冠疫苗的接種過程主要包括霧化和吸入兩部分。疫苗液通過霧化設備被霧化成細小的顆粒注入霧化杯，接種者需在疫苗液霧化後15秒內完成口含深吸接種，並憋氣至少5秒。

上海市金山區疾病預防控制中心免疫規劃科科長周傑表示，作為呼吸道疾病，人體對新冠病毒的免疫反應首先發生在呼吸道黏膜和口腔黏膜。相較於肌肉注射疫苗，吸入式新冠疫苗不僅能激發體液免疫和細胞免疫，還可高效誘導黏膜免疫，在人體呼吸道建立起第一道防線，實現三重保護，阻斷感染和傳播，有效對抗新冠病毒。

周傑說，吸入式疫苗接種模擬了病毒自然感染過程，進而激發免疫反應（黏膜免疫方式），因此，患有哮喘、慢阻肺、肺纖維化等呼吸道疾病或者其他肺功能異常人群，並不適宜接種。

責任編輯：易燕丹

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