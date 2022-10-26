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國台辦解讀二十大報告涉台內容 批有言論鼓吹開戰

國情動向 12:59 2022/10/26

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中共換屆後的對台政策受矚，國台辦解讀二十大報告指，中國闡明對台原則立場，劃出紅線底線，牢牢把握兩岸關係主導權。新征程上，堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀。當局批評有言論鼓吹所謂「兩岸開戰」，是為了配合外部勢力渲染大陸威脅，欺騙台灣民眾。

國台辦今日（26日）舉行例行新聞發佈會，發言人馬曉光指，黨的二十大報告涉台內容充分肯定過去5年和新時代10年對取得的重大成就，系統闡述了解決台灣問題、實現完全統一的政策主張，立足推進祖國統一新的歷史方位，準確把握台海形勢新變化新特點，就當前和今後一個時期對台工作作出總體部署。

堅持「一國兩制」推進統一

馬提到，在新征程上，大陸將牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅定維護一個中國原則和「九二共識」，堅持以人民為中心的發展思想，紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀，堅定推進祖國統一進程。

深化兩岸融合發展是總書記習近平提出的重大政策主張，大陸將突出以通促融、以惠促融、以情促融，研究推出更多台胞台企同等待遇政策；積極支援福建探索海峽兩岸融合發展新路，加快建設海峽兩岸融合發展示範區；支援其他台商集聚地方對台先行先試，引導兩岸企業在資金、技術、管理、標準等方面加強合作; 説明台商台企拓展大陸內需市場；進一步鼓勵支援各地區、各行業、各界別加強與台灣各界廣泛交往，不斷擴大和深化兩岸民間各領域交流合作。

批有言論鼓吹「兩岸開戰」

對於會上有記者問到，台灣島內各方對兩岸開戰存有憂慮，馬曉光指，眾所周知，當前導致台海局勢緊張動蕩的根源是民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場。大陸對台方針政策是明確的，堅持「一國兩制」，盡最大努力爭取和平統一的前景。陸方不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

他批評一些鼓吹所謂「兩岸開戰」的言論，利用戰爭話題來配合外部勢力渲染所謂大陸威脅，為繼續反中抗中找藉口，依附外部勢力裹挾欺騙台灣民眾。

責任編輯：陳建錫

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一國兩制 台獨 九二共識 習近平 台灣 中國 兩岸關係

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