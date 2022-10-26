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安徽、河南多地出現神秘巨響 官方：正調查原因

社會熱點 15:06 2022/10/26

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安徽阜陽、河南開封接連傳出巨響，有民眾以爲發生地震慌忙躲避。官方回應稱，當時並無監測到地震發生，相關部門正調查事故原因。

《極目新聞》報道，10月24日晚上約6時半，安徽阜陽太和縣一居民坐在車裏玩手機時，突然聽到一聲巨響，車輛也跟著震動。他本以爲發生車禍，但查看後發現附近並沒有車輛。隨後他在微信群組得悉，鄰近的界首市也有人聽到巨響。

此外，太和縣草寺村的村民表示，除了24日晚傳出巨響外，翌日上午10時許也再次聽到巨響。有網民懷疑巨響是由地震引起，甚至猜疑是飛機引發的音爆。

阜陽市地震局官網發布情況說明稱，24日晚，網傳當地發生地震，但根據地震監測台網記錄，阜陽及周邊在該時段無天然地震發生。至於25日上午發生巨響的具體原因，當局仍在調查中。

另外，有網民爆料稱，10月25日，河南開封、駐馬店、商丘等地皆有巨響傳出。開封應急管理消息稱，截至目前，開封市安全生產形勢穩定，經排查，未接到安全事故報告，安全生產舉報電話未接到舉報信息。當局提醒市民不信謠、不傳謠，保持正常生產生活秩序。

責任編輯：易燕丹

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