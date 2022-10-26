路透社：3大跡象顯示 中國第4季經濟減速

中國第3季國內生產總值（GDP）增長超預期，但路透社報道指，受防疫措施影響，中國多地的地鐵客運量、民眾出遊及海陸貨運量等數據在10月有所惡化，反映第4季經濟進入減速狀態。

航班取消率近70%

報道指出，根據航班追蹤服務「飛常準」（VariFlight）的數據計算，路透發現相對於定期航班的數目，取消航班的比率仍處於高點，18日至24日一周內，取消航班概率是68.33%，較之前一週的67.14%上升。

貨運量方面，根據中國港口協會的數據顯示，本月1日至10日，8個主要港口的貨櫃吞吐量年降7.3%，而9月最後10天則增加4.4%。貨櫃吞吐量下降，部分原因是國內貿易惡化。

野村證券（Nomura）表示，上周五（21日）公路貨物運輸量年降26.2%，而之前一周也按年降23.7%。

野村也在一份研究報告中引用百度的數據，指出上周日（23日）中國移動人口數字年降29.5%，而之前一周的數據也年降27.5%。

防控抑制民眾出行慾望

報道指出，內地防疫政策是加強對民眾的核酸檢測，並提高了對遊客的要求，抑制了民眾旅行的慾望。對來自海外和其他省份的貨物也加強檢查，導致交貨延遲數天甚至數週。

廣州、鄭州和西安等城市都有新增病例，有可能對總共超過4400萬人口實施更多限制措施。這些城市是國內主要物流中心，以及汽車、汽車零組件、機械和電子產品的主要生產地。如鄭州一些地區的居民被告知要留在家裡，同時禁止在餐廳內用。學校、托兒機構和校外培訓機構只可線上授課。最新數據顯示，從11日到15日，鄭州的地鐵客運量下降了79%。

在廣州，其中一個地區自本周一（24日）起已關閉大學，中小學和幼兒園從上週開始只可線上授課，餐廳也關閉。另一個地區的電影院、劇院、酒吧、健身房等都關閉至周三（26日）。

路透社根據廣州地鐵運營商發布的數據計算，在上周二（18日）至昨日（25日），廣州的地鐵客運量較之前一周下降了8.8%。

國內消費仍疲軟

報道又提到，第三季GDP增長3.9%雖超預期，但9月份的商品進口和零售銷售仍然疲軟，反映中國國內需求仍然低迷。

報道引述經濟諮詢公司龍洲經訊（GaveKalDragonomics）的中國研究團隊表示，在可預見的未來，動態清零的防疫策略可能會保持不變，消費不太可能反彈。

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責任編輯：袁瑋婧