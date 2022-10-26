國辦要求加大政策力度 支援200多萬未落實就業去向應屆畢業生

國務院辦公廳印發分工方案，要求加大穩就業政策實施力度，對200多萬未落實就業去向的應屆大學畢業生，做好政策銜接、不斷線就業服務。方案又提到，各地做好保交樓、防爛尾、穩預期相關工作，防範房地產市場發生風險，並研究支援製造業企業、職業院校等設備更新改造的政策。

第十次全國深化「放管服」改革電視電話會議重點任務分工方案針對消費、房地產、能源、就業等各領域作具體要求，方案提出，著力拓展市場化社會化就業主管道，落實好各項援企穩崗政策，對未落實就業去向的應屆畢業生，紮實開展支援就業創業行動，對自主創業者落實好擔保貸款、租金減免等政策。

同時，穩住本地和外來務工人員就業崗位，幫助農民工就近就業增收。支援平台經濟健康持續發展，發揮其吸納就業等作用。

▲ 方案要求做好保交樓，防風險。

房地產領域方面，方案提出，給予地方更多自主權，因城施策運用好政策工具箱中的40多項工具，靈活運用階段性信貸政策，支援剛性和改善性住房需求。有關部門和各地區要做好保交樓、防爛尾、穩預期相關工作，用好保交樓專項借款，防範發生風險，保持房地產市場平穩健康發展。

另外，深化利率市場化改革，發揮存款利率市場化調整機製作用，釋放貸款市場報價利率（LPR）形成機制改革效能，降低企業融資和個人消費信貸成本。落實好階段性減徵部分乘用車購置稅、延續免徵新能源汽車購置稅、放寬二手車遷入限制等政策。研究支援製造業企業設備更新，金融機構增加中長期貸款投放。

豬肉價格方面，方案提出，壓實生豬產能分級調控責任，督促產能過度下降的省份及時增養能繁母豬，重點排查並糾正以用地、環保等名義關停合法運營養殖場的行為，確保全國能繁母豬存欄量穩定在4100萬頭以上。加強政府豬肉儲備調節，切實做好豬肉市場保供穩價工作。

責任編輯：陳建錫