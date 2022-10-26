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廣西男彩票中2.19億捐500萬：沒告訴老婆孩子 怕他們不努力

社會熱點 18:08 2022/10/26

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廣西一名男子花160元（人民幣，下同）買彩票，中了2.19億元大獎，並捐出500萬元用於公益事業。他兌獎後說，還未將此事告訴老婆孩子，「怕他們不努力了」。對此，有内地律師表示，隱瞞妻子或侵犯對方的知情權。

據《南寧晚報》報道，中獎男子李先生（化姓）10月20日在廣西黎塘百貨大樓的一間福彩投注站，花160元買了3張彩票。沒想到，他堅守多年的一組號碼「02、15、19、26、27、29+02」中了40倍雙色球一等獎。

李先生24日前往廣西福彩中心兌獎，更特地換上吉祥物「福豆」的頭套、服裝，「全副武裝」地從廣西福利彩票發行中心黨總支部書記、主任藍挺手中接過現金支票，並捐出500萬元委託廣西福彩中心用於公益事業。

據悉，此前廣西福彩最高獎金是2.64億元。李先生這次獲得2.19億元大獎，讓他躋身目前廣西三個億元大獎得主之一。

他兌獎後表示，「沒有告訴老婆和小孩，怕他們太膨脹，以後不工作、不努力了。」至於這筆獎金的用途，李先生表示還沒想好，打算再慢慢規劃怎麼使用。

對於李先生向妻子隱瞞的行為，河南澤槿律師事務所主任付建認為，由於彩票是在夫妻關係存續期間購買，且雙方未約定婚姻存續期間所得財產歸各自所有，那麼該獎金應屬於夫妻雙方共同財產。這位得主購買彩票中獎後以「怕其膨脹」的理由隱瞞該財產，既違背夫妻之間的忠實義務，也侵犯了配偶的知情權。

責任編輯：易燕丹

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