中共黨章公布 提及「兩個維護」（附全文）

中共二十大通過中共黨章修正案的決議後，新華社今日公布修改後的中共黨章全文。在總綱部分，中共總書記習近平篇幅大增，包括在習近平新時代中國特色社會主義思想指導下，中共實現第一個百年奮鬥目標，開啟了實現第二個百年奮鬥目標新征程等。黨章未直接寫出「兩個確立」，但提到「兩個維護」。

黨章全文未直接寫入「兩個確立」

總綱方面細數了毛澤東、十一屆三中全會以來的鄧小平、十三屆四中全會以來的江澤民，和十六大以來的胡錦濤等內容，未多做改動，但在十八大以來，「以習近平同志為主要代表的中國共產黨人」內容中，做了不少補充，該段落從338字，擴充到411字。

對比十九大時，就創立了習近平新時代中國特色社會主義思想，二十大後更改增加了，堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合等內容。

同時，新增稱習近平新時代中國特色社會主義思想，是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華。以及，在習近平新時代中國特色社會主義思想指導下，於「推動中國特色社會主義進入了新時代」後，擴充了「實現第一個百年奮鬥目標，開啟了實現第二個百年奮鬥目標新征程。」

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儘管二十大期間以及召開前後，中共各黨代表多次強調「兩個確立」，但黨章全文並未直接寫入「兩個確立」。

此前，中共二十大閉幕式時大會宣讀稿，也僅在宣布將十九大以來習近平新時代中國特色社會主義思想新發展寫入黨章後，表示大會要求中共全黨深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，並不代表將寫入黨章。

但是「兩個維護」，出現在了中共黨章第一章黨員，第三條對黨員必須履行的下列義務上，在第二點增列了增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」的要求。

所謂「兩個確立」指確立習近平中共黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。「兩個維護」則指堅決維護習近平的核心地位；堅決維護中央權威和集中統一領導。

黨章提到 促進香長期繁榮穩定

另外，如二十大閉幕式時宣讀內容一致，中共黨章總綱在涉台部分，將原有內容擴充為，全面準確、堅定不移貫徹「一個國家、兩種制度」的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定，堅決反對和遏制「台獨」，完成祖國統一大業；此外，將改革開放以來取得成績和進步的根本原因，增加了「發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領」的論述。

責任編輯：尹航