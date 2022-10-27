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內地前三季規模以上工業企業利潤按年跌2.3% 遜預期

經濟脈搏 09:46 2022/10/27

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內地前三季全國規模以上工業企業利潤按年下跌2.3%，跌幅比上月擴大0.2個百分點，差過市場預期。官方稱，工業企業效益延續恢復，但部分行業和企業經營還存在困難，國際政治經濟形勢更趨嚴峻複雜，企業效益恢復面臨風險挑戰。下一步要高效統籌防控和經濟，推動穩經濟系列政策措施持續顯效。

41個工業大類行業中，19個行業利潤總額按年增長，石油和天然氣開採業利潤總額增1.12倍，煤炭開採和洗選業增88.8%，電氣機械和器材製造業增25.3%；22個行業下跌，黑色金屬冶鍊和壓延加工業跌91.4%，石油、煤炭及其他燃料加工業跌67.7%，紡織業跌15.3%，汽車製造業跌1.9%。

按企業類型劃分，國有控股企業實現利潤總額按年增長3.8%；股份制企業下跌0.4%；外商及港澳台商投資企業下跌9.3%；私營企業下跌8.1%。

國統局工業司高級統計師朱虹解讀數據稱，工業企業效益狀況呈現幾個主要特點，企業營收較快增長，9月份工業企業利潤降幅較上月收窄6個百分點，23個行業利潤按年增長或減虧；裝備製造業利潤年內首次由跌轉增，工業企業利潤行業結構不斷改善；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤明顯回升。

另外，私營、外資企業利潤跌幅分別收窄0.2和2.7個百分點，中小企業利潤增長加快，按年增1.5%，增速加快0.6個百分點。

朱虹又稱，總體看工業企業效益延續恢復態勢，但也要看到，當前工業企業利潤按年仍在下跌，企業成本水準仍然較高工業企業效益持續恢復面臨風險挑戰。下一步，要把發展經濟的著力點放在實體經濟上，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，著力推動穩經濟系列政策措施持續顯效，鞏固工業經濟恢復向好勢頭。

責任編輯：陳建錫

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經濟數據表現 國家統計局 規模以上工業

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