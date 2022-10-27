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德國妥協准中資入股漢堡港 「中國經濟產出遠超美國」

國情動向 10:20 2022/10/27

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德國妥協准中資入股漢堡港 港口公司：中國經濟產出遠超美國

德國總理朔爾茨表示計劃11月訪問中國之際，德國政府內部達成妥協，批准中資企業收購德國漢堡港股權，但比例由交易雙方原先計劃的35%降至24.9%。中資入股漢堡港一直受到德國執政聯盟內綠黨阻撓，該黨意識形態先行，主張「從對俄羅斯關係吸取教訓看待中國」，與反對跟中國脫鉤的朔爾茨產生矛盾。漢堡港公司歡迎德國政府今次決定，並稱開放自由貿易是漢堡之基，而中國全球經濟產出佔比遠超美國。

德國經濟和能源部於當地周三（26日）發表聲明，批准中遠海運收購德國漢堡港「福地」（Tollerort）貨櫃碼頭24.9%股權，同時禁止收購超過25%股份，中遠海運也不得享有特殊權利，不得在合同中賦予對戰略業務、人事決定的否決權。

漢堡港口與物流股份公司（HHLA）歡迎當局決定，董事長翟智拉（Angela Titzrath）稱，交易可加強漢堡港生存能力，保證漢堡港的就業。她強調，公司希望與中遠集團繼續順利發展40年關係。

HHLA聲明還指出：「開放自由的全球貿易，是漢堡一類城市的基礎。中國佔全球經濟產出的20%，遠遠超過美國。HHLA必須與中國的貿易夥伴保持良好關係，也希望這麽做。」

經濟產出（economic output）包括產業鏈所有環節的貨品和服務銷售，不等於國內生產總值（GDP），後者只計算產業鏈內附加值。

中遠集團則表示，尚未收到德國當局批准的正式決定，公司會在接獲當局通知後考慮條件，並適時發佈消息。但路透社引述德國政府消息人士稱，中遠海運已同意交易。

「福地」是漢堡港四個貨櫃碼頭之一，也是最小一個。中遠去年9月與漢堡港簽署收購35%股權初步協議。但今年俄烏戰爭爆發後，德國經濟部、內政部等部門持反對態度，聯邦政府內部一直就此僵持不下。而10月31日是收購案敲定最後期限，法律規定若當局在限期前沒有禁止，交易則會自動完成。

漢堡港擔心，如果交易失敗，中遠集團會將業務轉移漢堡的競爭對手荷蘭鹿特丹、安特衛普等港口。中國是全球最大出口國，也是漢堡首要貿易夥伴，佔其所處理貨櫃三分一。

德國總理朔爾茨2018年出任財長前，曾擔任漢堡市長接近8年。現任漢堡市長辰切爾（Peter Tschentscher）亦支持交易，稱漢堡港務局100%掌控港口運營，中遠海即使入股35%也不會獲得戰略影響力，不會對德國關鍵基礎設施構成任何威脅。

中國外交部發言人汪文斌周三表示，合作是互惠互利的，中方希望有關方面理性看待中德務實合作，停止無端炒作。

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責任編輯：連兆鋒

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