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東莞女子送陪月3房1廳被指炒作 當事人否認：以前還送過車

社會熱點 12:59 2022/10/27

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廣東東莞一名女子為感謝陪月盡心盡力幫忙帶孩子，和丈夫商量後決定贈送對方一個三房一廳的單位，引發熱議，不少網民質疑女子炒作，還認為「兩人是親戚」。當事人澄清和陪月沒有親戚關係，以前也送過車給對方。

《瀟湘晨報》報道，在社交平台有455萬粉絲的網紅博主趙女士發布影片，表示和老公商量後，決定給陪月玲姐一個三房一廳的單位，「感謝緣分讓我們相識。」影片裏，趙女士緊握著玲姐的手，對方聽到消息後露出驚訝的表情，還激動得流淚。

有網民認為趙女士和玲姐感情好、很溫暖，稱讚趙女士為「全網最好的女主人」、「有格局」。不過，也有不少網友認為趙女士在炒作，質疑「這是親戚吧」、「直接曬房本上陪月的名字可信度更高」。

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趙女士事後回應稱，她和玲姐並非親戚，是去年4月生三胎時，透過月子中心認識。玲姐比她大5歲，照顧得很周到，出月後她便將玲姐請到家裏，「平時相處像一家人一樣，沒有什麼雇佣關係。」而她生三胎後身體不好，今年新年月玲姐也沒有回家過年，在她家裏幫帶孩子。

趙女士說，他們以前也給玲姐買過車，看到她經常發朋友圈說很少陪伴孩子和老人，於是決定送一套房子，讓她把家人接過來一起住。

「很多網友誤會，這棟樓買了很多年，本來打算做出租公寓的，30套三房一廳，這幾年耽誤了。」趙女士解釋稱，「房子所在地為東莞，用作出租每套租金2000元一個月，這套三室一廳售價80萬左右。」另稱，她已和玲姐簽署贈送合同，後續將會公佈；最近在商量房子裝修的事情，預計月底開始裝修。

責任編輯：易燕丹

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