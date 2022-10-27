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大數據分析港人看待二十大：正面態度較多 料為港發展注入動力

國情動向 14:28 2022/10/27

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中共二十大廣受本港各界關注，有智庫利用大數據和AI模型分析發現，逾八成半港人對二十大持中性或正面態度，認為中國開放的大門將愈來愈大，並能為香港發展注入新動力、帶來新機遇，助港鞏固獨特優勢，但亦有人擔心本港的司法制度將迎來改變，涉港機構和特區政府宜加以說明，免去市民憂慮。

絲路智谷研究院院長梁海明發表分析報告指，本港市民對中共二十大表達正面態度的佔21%，負面態度的為13%，表達中性態度的則佔65%。表達正面態度的主要原因包括二十大為香港各界融入國家發展大局指明方向，香港更能發揮國家所需、香港所長的作用，「一國兩制」制度安排將長期堅持等。

亦有市民對二十大表達出憂慮情緒，主要在與司法制度方面，鑒於2019年10月十九屆四中全會公報提出要「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」後，港區國安法、完善特區選舉制度先後出台。本次會議令本港市民憂慮未來是否又會出現新法規、新制度，以及對自身是否有影響。

另有，台海戰爭會否爆發、內地未來實施的經濟政策會否影響香港發展等，亦引起一定數量的市民憂慮。

分析報告又提到，在本港18區中，最關注二十大的前10個區分別為中西區、灣仔區、離島區、九龍城區、大埔區、北區、沙田區、油尖旺區、黃大仙區、元朗區，以及南區，這無疑顯示出本港政商界人士，以及中產及富裕市民更加關注。至於對二十大相關報道最多的前10間傳媒分別為文匯報、大公報、香港中通社（香港新聞網）、巴士的報、星島日報、香港經濟日報、香港商報、香港01、明報，以及頭條日報，反映傳統傳媒較電台、電視台等電子傳媒更加多報道。

責任編輯：陳建錫

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