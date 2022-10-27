收入變多卻停交家用 台灣極簡網紅NanaQ「不養爸媽」 掀論戰

以極簡、自律等題材走紅的YouTuber「NanaQ」，日前發布影片探討「交家用」（台稱「孝親費」）的議題，透露自己收入上漲後，反而不再每個月交家用，直言「我不養爸媽」，掀起網友論戰。

NanaQ在影片中指出，自己剛出社會時，每個月都會從2.2萬元（新台幣，下同）的收入中分配7千到1萬元（新幣，下同）給父母，當作是家用。後來經營自媒體與副業，收入有所提升，但她卻不再交家用，更直言「我不養爸媽」。

NanaQ解釋稱，「每個人都要照顧好自己，別想著依靠他人」，認為父母若期待下一代會養自己，就完全不是獨立的人；應趁健康、有能力賺錢的時時，好好規劃理想的生活。

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她也就此詢問爸爸的看法，對方先是尷尬一笑，表示「有是當然很好」，隨後便開明地說，他並不認同小孩不交家用就是錯的，現在社會氛圍在改變，父母親可以學著為自己規劃。NanaQ則補充稱，父母與孩子之間最重要的是「愛」，認為與其給錢，不如多點實質上的關心、幫助。

影片發佈後引發熱議，認同NanaQ理念的網民表示，「養小孩本來就是一種不求回報的事」、「真的，每個人都要為自己負責」、「我也覺得社會的改變這是值得討論的議題，本身也是不給家用，需要時出手，趁年輕多累積自己能力」、「多關心真的遠比加用重要。」

但也有不少網民吐槽：「連最基本的扶養義務法律觀念都不懂」、「你沒看到你爸回答的很無奈嗎？他只是很疼妳，不想讓你難過，才沒說實話」、「不想給就不想給，說這麼多理由。」

責任編輯：易燕丹

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